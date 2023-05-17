«Будем сажать, куда деваться»: в России запретят читать рэп о наркотиках

Как сообщает издание «Новые известия», данные нововведения обсуждали 16 мая в думском комитете по охране здоровья. В следующем году в КоАП РФ и УК РФ введут ответственность за пропаганду наркотиков в песнях, фильмах, интернете, в том числе в личных аккаунтах в соцсетях.