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«Будем сажать, куда деваться»: в России запретят читать рэп о наркотиках

17 мая 2023, 08:48
Фото: 1MI

МВД РФ предупредило рэперов про уголовную ответственность за пропаганду наркотиков

Замглавы МВД РФ Игорь Зубов предупредил рэперов, исполняющих композиции на тему наркотиков, об уголовной ответственности. Её введут с 2024 года.

Как сообщает издание «Новые известия», данные нововведения обсуждали 16 мая в думском комитете по охране здоровья. В следующем году в КоАП РФ и УК РФ введут ответственность за пропаганду наркотиков в песнях, фильмах, интернете, в том числе в личных аккаунтах в соцсетях.

«С рэперами, которые поют на тему наркотиков, придется проводить профилактические беседы на уровне административной ответственности. Если они будут продолжать — будем сажать, куда деваться. Пусть готовятся тогда», — сообщил замглавы МВД.

Однако Зубов добавил, что массовое заключение рэп-исполнителей не планируется.

Ранее «Наш город» писал, что тюменцы сообщают о закладчиках наркотиков возле жилого дома по улице Эрвье.

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#Елена Чебоксарова#Наркотики#Рэп#Рэперы#Общество#Новости тюмени
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