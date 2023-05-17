«Будем сажать, куда деваться»: в России запретят читать рэп о наркотиках

Posted Сегодня, 08:48
Published Сегодня, 08:48
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
Как сообщает издание «Новые известия», данные нововведения обсуждали 16 мая в думском комитете по охране здоровья. В следующем году в КоАП РФ и УК РФ введут ответственность за пропаганду наркотиков в песнях, фильмах, интернете, в том числе в личных аккаунтах в соцсетях.
«С рэперами, которые поют на тему наркотиков, придется проводить профилактические беседы на уровне административной ответственности. Если они будут продолжать — будем сажать, куда деваться. Пусть готовятся тогда», — сообщил замглавы МВД.
Однако Зубов добавил, что массовое заключение рэп-исполнителей не планируется.
Ранее «Наш город» писал, что тюменцы сообщают о закладчиках наркотиков возле жилого дома по улице Эрвье.