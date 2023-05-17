Барные столы и подиум купит тюменский институт за 4 миллиона рублей

Posted Сегодня, 12:55
Published Сегодня, 12:55
Modified Сегодня, 12:55
Updated Сегодня, 12:55
Поставками займётся единственный участник аукциона ООО «Комплект-инвест». Лот № 32312388340 появился на сайте 17 мая.
«Изготовление и поставка мебели по индивидуальному проекту», - сообщают представители ТОГИРРО.
По данным СБИС, ООО «Комплект-инвест» отчитался о выручке за 2021 год в размере 416 млн рублей, из них 54 млн – чистая прибыль. Организация выполнила уже 109 госконтрактов.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменским судьям в отставке купят путевки в санатории на 265 тысяч рублей.