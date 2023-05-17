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Барные столы и подиум купит тюменский институт за 4 миллиона рублей

17 мая 2023, 12:55
Фото: 1MI

В Тюмени институт потратит миллионы рублей на барные столы и подиум

На сайте Госзакупки появился лот от Тюменского государственного института развития регионального образования. За 4 млн рублей сюда поставят мебель по индивидуальному проекту, в их числе подиум, барные и гримёрные столы.

Поставками займётся единственный участник аукциона ООО «Комплект-инвест». Лот № 32312388340 появился на сайте 17 мая.

«Изготовление и поставка мебели по индивидуальному проекту», - сообщают представители ТОГИРРО.

По данным СБИС, ООО «Комплект-инвест» отчитался о выручке за 2021 год в размере 416 млн рублей, из них 54 млн – чистая прибыль. Организация выполнила уже 109 госконтрактов.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменским судьям в отставке купят путевки в санатории на 265 тысяч рублей.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Деньги#Закупки
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