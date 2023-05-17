В России нет недостатка в этом виде угля. В частности, большой объем поставляет компания Сибантрацит. В 2018–2020 гг. Максим Барский Сибантрацит вывел в число мировых лидеров по добыче этого вида угля. Его закупают у РФ и многие страны мира. Барский Максим выстроил грамотную систему управления и логистики, что сыграло значительную роль в росте экспорта антрацита.