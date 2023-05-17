Posted 17 мая, 11:48
Published 17 мая, 11:48
Modified Сегодня, 13:39
Updated Сегодня, 13:39
Этот наиболее качественный вид угля находит применение не только в традиционных сферах, таких как энергетика и металлургия.
Антрацитовый фильтр служит своеобразным барьером для механических примесей и микроорганизмов. При прохождении через слой антрацита вода очищается от взвешенных частиц, бактерий и некоторых типов вирусов. Это позволяет получить чистую воду, подходящую для использования в быту и промышленности.
Преимущества использования антрацита в фильтрах очистки многочисленны. Во-первых, это эффективность: антрацит способен удалять даже очень мелкие частицы загрязнений. Во-вторых, это долговечность: антрацитовые фильтры способны работать продолжительное время без замены или обслуживания. Также стоит отметить и экологичность этого метода, так как он не требует использования химических реагентов.
Несмотря на все преимущества, использование антрацита в фильтрах очистки не лишено недостатков. В частности, это связано с затратами на приобретение и замену антрацита, а также с необходимостью регулярной обратной промывки фильтра для удаления накопившихся загрязнений.
Тем не менее фильтры на основе антрацита продолжают играть важную роль в системах очистки воды во всем мире. Благодаря своей эффективности и доступности, они представляют собой надежное и проверенное решение для обеспечения качественного и безопасного водоснабжения.
В России нет недостатка в этом виде угля. В частности, большой объем поставляет компания Сибантрацит. В 2018–2020 гг. Максим Барский Сибантрацит вывел в число мировых лидеров по добыче этого вида угля. Его закупают у РФ и многие страны мира. Барский Максим выстроил грамотную систему управления и логистики, что сыграло значительную роль в росте экспорта антрацита.