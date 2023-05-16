Ждать нельзя жарить

Posted Сегодня, 06:08
Published Сегодня, 06:08
Modified Сегодня, 06:10
Updated Сегодня, 06:10
Для многих самым простым и привычным способом поесть мясо на углях были мангальные зоны в черте города. Тюменская слобода или Гилевка радушно принимали гостей-мясоедов. Места были нарасхват.
Начиная с 3 апреля в Тюменской области действует особый противопожарный режим. Скамейки и мангалы перетянуты защитно-сигнальной лентой. Штраф за нарушение запрета на разведение открытого огня составляет до 20 тысяч рублей для физических лиц.
Значит ли это, что гриль-сезон пройдет мимо тюменцев? Возможность пожарить мясо тем не менее есть. Например, с использованием электрогриля. Но этот вариант подходит не всем, поскольку выезд на шашлыки традиционно ассоциируется не просто с пикником. Это активные игры, прогулки, посиделки у костра. К счастью, на базах отдыха это по-прежнему возможно, однако не на всех.
Оборудованная летняя кухня, либо место для приготовления пищи, на базах отдыха должно быть с дымоходом и искрогасителем, основание — не горючим. Под рукой необходимо иметь средства пожаротушения, как у нас. Процесс приготовления пищи должен проходить под контролем персонала. В таком случае можно отдохнуть полноценно и безопасно для окружающей среды, — рассказала основатель комплекса «ГНЕЗДО» Алена Мельникова.
Тем временем региональные производители мясной продукции уже представили линейку для барбекю и гриля. Например, мясной бренд «Ишимский» к весенне-летнему сезону разработал новинки для покупателей своих фирменных магазинов.
Это шашлык «Фирменный ишимский», «Шейка-гриль», колбаски для жарки «Грилевые». Все эти продукты сделаны свиной шейки, — рассказала Наталья Гимранова, заведующая сетью магазинов «Ишимский. Фирменный мясной».
Теплые дни уже на подходе, а значит, нет причин отказываться от выезда на природу с друзьями. Главное, чтобы отдых принес только положительные эмоции.