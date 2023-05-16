Ждать нельзя жарить

Значит ли это, что гриль-сезон пройдет мимо тюменцев? Возможность пожарить мясо тем не менее есть. Например, с использованием электрогриля. Но этот вариант подходит не всем, поскольку выезд на шашлыки традиционно ассоциируется не просто с пикником. Это активные игры, прогулки, посиделки у костра. К счастью, на базах отдыха это по-прежнему возможно, однако не на всех.