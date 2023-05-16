Власти запретят тюменцам посещать водные объекты из-за ландшафтных пожаров

Posted Сегодня, 03:42
Published Сегодня, 03:42
Modified Сегодня, 04:28
Updated Сегодня, 04:28
Согласно документу, подготовленному департаментом гражданской защиты и пожарной безопасности, предлагается ввести запрет для граждан на посещение водных объектов на период действия режима ЧС.
«В постановление губернатора Тюменской области „О введении режима чрезвычайной ситуации“ внести следующее изменение: после слов „гражданами лесов“ дополнить словами „и водных объектов“», — указано в документе.
Введение данного запрета обусловлено тем, что большая часть ландшафтных пожаров начинается в поймах рек и в прибрежной полосе.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с 7 мая 2023 года объявлен режим ЧС. До 3 июня 2023 года продлен особый пожароопасный режим. Граждан запрещены въезд и посещение лесов, разведение открытого огня.