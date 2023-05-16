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Власти запретят тюменцам посещать водные объекты из-за ландшафтных пожаров

16 мая 2023, 03:42
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

В Тюменской области могут ввести запрет на посещение водных объектов

Тюменские власти готовят новый запрет для жителей области. Он коснется посещения водных объектов.
Сюжет
Тюмень

Согласно документу, подготовленному департаментом гражданской защиты и пожарной безопасности, предлагается ввести запрет для граждан на посещение водных объектов на период действия режима ЧС.

«В постановление губернатора Тюменской области „О введении режима чрезвычайной ситуации“ внести следующее изменение: после слов „гражданами лесов“ дополнить словами „и водных объектов“», — указано в документе.

Введение данного запрета обусловлено тем, что большая часть ландшафтных пожаров начинается в поймах рек и в прибрежной полосе.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с 7 мая 2023 года объявлен режим ЧС. До 3 июня 2023 года продлен особый пожароопасный режим. Граждан запрещены въезд и посещение лесов, разведение открытого огня.

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