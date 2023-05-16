В Тюменской области отмечается дефицит врачей-психиатров. Им готовы платить 100 тыс

Резкий рост вакансий для врачей-психиатров. В Тюмени им готовы платить до 100 тысяч

На сайте Зарплата.ру отмечается рост вакансий для врачей-психиатров. В Тюмени медики нужны в больницах на улице Республики, 251 (психиатрическая лечебница) и Герцена, 74.