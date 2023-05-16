В Тюменской области отмечается дефицит врачей-психиатров. Им готовы платить 100 тыс

Posted Сегодня, 14:31
Published Сегодня, 14:31
Modified Сегодня, 14:31
Updated Сегодня, 14:31
Врачам готовы платить от 80 до 100 тысяч рублей в месяц. От соискателей требуется опыт работы 1-3 года.
«Оказывать населению психиатрическую помощь. Выполняет перечень работ и услуг для диагностики заболевания, оценки состояния больного и клинической ситуации», - сообщается в вакансии на сайте Зарплата.ру.
Врачи-психиатры требуются ГБУЗ ТО «Областная клиническая психиатрическая больница» в поселке Лебедёвка, в Винзилях и в ОБ №9 села Вагай.