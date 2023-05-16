nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:31

Published Сегодня, 14:31

Modified Сегодня, 14:31

Updated Сегодня, 14:31

Изображение материала

В Тюменской области отмечается дефицит врачей-психиатров. Им готовы платить 100 тыс

16 мая 2023, 14:31
Фото: 1MI

Резкий рост вакансий для врачей-психиатров. В Тюмени им готовы платить до 100 тысяч

На сайте Зарплата.ру отмечается рост вакансий для врачей-психиатров. В Тюмени медики нужны в больницах на улице Республики, 251 (психиатрическая лечебница) и Герцена, 74.

Врачам готовы платить от 80 до 100 тысяч рублей в месяц. От соискателей требуется опыт работы 1-3 года.

«Оказывать населению психиатрическую помощь. Выполняет перечень работ и услуг для диагностики заболевания, оценки состояния больного и клинической ситуации», - сообщается в вакансии на сайте Зарплата.ру.

Врачи-психиатры требуются ГБУЗ ТО «Областная клиническая психиатрическая больница» в поселке Лебедёвка, в Винзилях и в ОБ №9 села Вагай.

Тюменские врачи зарабатывают в месяц более 100 тысяч рублей
Узнать подробнее
#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Деньги
Подпишитесь
Портят товар, оформляют возвраты, крадут фото. Исповедь продавца Wildberries в Тюмени
Сегодня, 04:46
Строители снесут старую школу на улице Красных Зорь в Тюмени. Скрин
Сегодня, 11:21
Молодой житель Тобольска погиб при проведении СВО. Фото
Сегодня, 10:18
«Двое на одного»: инсайдер рассказал, кто займет пост защитника прав человека
Сегодня, 07:11
Тобольская бабушка отсудила право на удочерение внучки
Вчера, 06:15
В Тобольске пропала 15-летняя школьница. Фото
Сегодня, 10:31