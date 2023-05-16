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В Тюменской области ФСБ задержала диверсионные группы

16 мая 2023, 16:00
Фото: 1MI

Сотрудники ФСБ арестовали диверсионные группы в Тюменской и Свердловской области

В эфире телеканала «Россия-1 Урал» сообщили о задержании 20 человек, состоявших в ДРГ и действующих в Тюменской и Свердловской области. Их деятельность пресекла ФСБ.

Группы действовали с 2022 года. Они планировали совершить диверсии, целью были «объекты критической инфраструктуры, оборонно-промышленного комплекса».

«Задержаны 20 человек, возбуждены 13 уголовных дел», - сообщила официальный представитель УФСБ по Свердловской области Алина Казанцева.

В феврале задержали трёх человек, которые планировали теракты на железной дороге в Свердловской области.

На прошлой неделе «Наш город» сообщал, что тюменская ФСБ задержала экс-налоговика при получении крупной взятки.

ФСБ в Тюмени задержала экс-налоговика при получении взятки
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#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Безопасность на дорогах#ФСБ
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