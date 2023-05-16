В Тюменской области ФСБ задержала диверсионные группы

Posted Сегодня, 16:00
Published Сегодня, 16:00
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Группы действовали с 2022 года. Они планировали совершить диверсии, целью были «объекты критической инфраструктуры, оборонно-промышленного комплекса».
«Задержаны 20 человек, возбуждены 13 уголовных дел», - сообщила официальный представитель УФСБ по Свердловской области Алина Казанцева.
В феврале задержали трёх человек, которые планировали теракты на железной дороге в Свердловской области.
На прошлой неделе «Наш город» сообщал, что тюменская ФСБ задержала экс-налоговика при получении крупной взятки.