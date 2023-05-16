В Тюменской области ФСБ задержала диверсионные группы

Сотрудники ФСБ арестовали диверсионные группы в Тюменской и Свердловской области

В эфире телеканала «Россия-1 Урал» сообщили о задержании 20 человек, состоявших в ДРГ и действующих в Тюменской и Свердловской области. Их деятельность пресекла ФСБ.