В Тюменской области действуют 8 лесных пожаров. Карта

Posted Сегодня, 03:15
Published Сегодня, 03:15
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Updated Сегодня, 03:17
Ликвидировано четыре лесных пожара площадью 228,7 гектаров, сообщает региональная диспетчерская служба лесного хозяйства.
По данным сервиса «Карта пожаров», очаги возгорания зарегистрированы в Сорокинском, Викуловском, Вагайском, Аромашевском, Абатском Тобольском районах, рядом с СНТ «Березка». Большая часть термоточек зафиксирована в Вагайском районе.
По погодным условиям, 16 мая в Ишимской, Тобольской, Тюменской и Уватской авиазонах установлен IV класс пожарной опасности (высокая степень).
Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие три дня в Тюменской области сохранится ясная погода. Температура воздуха в эти дни составит +11….+20, скорость ветра до 5,3 м/с.