В Тюменской области действуют 8 лесных пожаров. Карта

В Тюменской области за сутки потушили 4 лесных пожара

Четыре новых лесных пожара произошло на территории Тюменской области за последние сутки. На данный момент в регионе действуют восемь лесных пожаров, шесть из которых локализованы.

Сюжет Пожары в Тюменской области в 2023 году