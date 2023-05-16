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В Тюменской области действуют 8 лесных пожаров. Карта

16 мая 2023, 03:15
Фото: МЧС

В Тюменской области за сутки потушили 4 лесных пожара

Четыре новых лесных пожара произошло на территории Тюменской области за последние сутки. На данный момент в регионе действуют восемь лесных пожаров, шесть из которых локализованы.

Ликвидировано четыре лесных пожара площадью 228,7 гектаров, сообщает региональная диспетчерская служба лесного хозяйства.

По данным сервиса «Карта пожаров», очаги возгорания зарегистрированы в Сорокинском, Викуловском, Вагайском, Аромашевском, Абатском Тобольском районах, рядом с СНТ «Березка». Большая часть термоточек зафиксирована в Вагайском районе.

По погодным условиям, 16 мая в Ишимской, Тобольской, Тюменской и Уватской авиазонах установлен IV класс пожарной опасности (высокая степень).

Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие три дня в Тюменской области сохранится ясная погода. Температура воздуха в эти дни составит +11….+20, скорость ветра до 5,3 м/с.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Пожар#Пожары в Тюменской области в 2023 году#Тюмень#Тюменская область
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