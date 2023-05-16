В Тюмени вынесен приговор экс-полицейскому, избившему до полусмерти свою соседку

Posted Сегодня, 06:03
Published Сегодня, 06:03
Modified Сегодня, 06:05
Updated Сегодня, 06:05
Инцидент произошел в июле 2022 года. В тот день мужчина избил свою соседку Гульнару Валееву металлическим ведром у подъезда дома. Женщина оказалась в больнице с черепно-мозговой травмой.
Ширшову было предъявлено обвинение в угрозе убийством и умышленном причинении лёгкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья. В суде он признал свою вину только по нанесению телесных повреждений.
Ранее «Наш Город» писал, что конфликт между бывшим полицейским и Гульнарой Валеевой длился на протяжении семи лет. Мужчина регулярно угрожал тюменке и ее дочери, намеренно обесточивал от электричества ее квартиру.
С 2015 по 2019 годы в полицию было направлено более 60 заявлений на дебошира. Но полиция повлиять на ситуацию не могла, а прокуратура лишь констатировала, что полицейские законно списывают обращения тюменки.