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В Тюмени вынесен приговор экс-полицейскому, избившему до полусмерти свою соседку

16 мая 2023, 06:03
Фото: 1MI

В Тюмени суд вынес приговор экс-полицейскому, избившему свою соседку

В Тюмени суд вынес приговор 43-летнему экс-силовику Алексею Ширшову, избившему свою соседку. Ему назначили наказание в виде 300 часов обязательных работ.
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Суд

Инцидент произошел в июле 2022 года. В тот день мужчина избил свою соседку Гульнару Валееву металлическим ведром у подъезда дома. Женщина оказалась в больнице с черепно-мозговой травмой.

Ширшову было предъявлено обвинение в угрозе убийством и умышленном причинении лёгкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья. В суде он признал свою вину только по нанесению телесных повреждений.

Ранее «Наш Город» писал, что конфликт между бывшим полицейским и Гульнарой Валеевой длился на протяжении семи лет. Мужчина регулярно угрожал тюменке и ее дочери, намеренно обесточивал от электричества ее квартиру.

С 2015 по 2019 годы в полицию было направлено более 60 заявлений на дебошира. Но полиция повлиять на ситуацию не могла, а прокуратура лишь констатировала, что полицейские законно списывают обращения тюменки.

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