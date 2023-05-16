В Тюмени в июне откроют продажи премиальных китайских авто Tank

Posted Сегодня, 04:26
Published Сегодня, 04:26
Modified Сегодня, 04:28
Updated Сегодня, 04:28
Известно, что Tank принадлежит китайской компании Great Wall Motor, которая также владеет известной в России маркой Haval. Новый бренд в России представлен двумя моделями внедорожников Tank 300 и Tank 500. Стоимость от 3,7 миллионов рублей.
На данный момент ближайшие автосалоны, где продают данные модели расположены в Екатеринбурге и Челябинске, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области к концу года стоимость новых подержанных автомобилей может увеличиться на 15-20%. На рост цен повлияют логистические проблемы, волатильность рубля.