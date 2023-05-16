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В Тюмени в июне откроют продажи премиальных китайских авто Tank

16 мая 2023, 04:26
Фото: 1MI

В Тюмени начнут продавать премиальные авто из Китая

Премиальные китайские автомобили бренда Tank начнут продавать в Тюмени. Старт продаж запланирован на середину июня.
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Тюмень

Известно, что Tank принадлежит китайской компании Great Wall Motor, которая также владеет известной в России маркой Haval. Новый бренд в России представлен двумя моделями внедорожников Tank 300 и Tank 500. Стоимость от 3,7 миллионов рублей.

На данный момент ближайшие автосалоны, где продают данные модели расположены в Екатеринбурге и Челябинске, пишет РБК Тюмень.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области к концу года стоимость новых подержанных автомобилей может увеличиться на 15-20%. На рост цен повлияют логистические проблемы, волатильность рубля.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Автомобилисты#Автомобили#Автомобиль#Тюмень#Водители#Тюменская область
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