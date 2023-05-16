В Тюмени продают старинное здание купца за 55 млн, военкоматы начали собирать данные

Комиссариаты приступили к созданию единого реестра военнообязанных. Информация собирается о призывниках и лицах не проходивших военную службу. Всего в базе данных цифрового реестра будет более двадцати полей с информацией о гражданине. В документ внесут паспортные данные, ИНН, номера телефонов, сведения об учебе и работе, судимости и состоянии здоровья. Периодически данные будут обновлять.