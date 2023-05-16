В Тюмени продают старинное здание купца за 55 млн, военкоматы начали собирать данные

Posted Сегодня, 18:48
Published Сегодня, 18:48
Modified Сегодня, 18:48
Updated Сегодня, 18:48
В Тюмени продают дом купца Ядрышникова XIX века за 55 миллионов рублей.
Земельный участок на улице Челюскинцев, 8, продаётся отдельно уже за 31 млн. Столетний дом – объект культурного значения, он реализуется на аукционе. Победитель станет известен 20 июля. Дом сибирского купца построен в дворцовом стиле, но уже долгое время не используется. Площадь строения около 1 700 квадратных метров.
Тюменские военкоматы начали собирать данные о военнообязанных.
Комиссариаты приступили к созданию единого реестра военнообязанных. Информация собирается о призывниках и лицах не проходивших военную службу. Всего в базе данных цифрового реестра будет более двадцати полей с информацией о гражданине. В документ внесут паспортные данные, ИНН, номера телефонов, сведения об учебе и работе, судимости и состоянии здоровья. Периодически данные будут обновлять.
Исповедь продавца Wildberries в Тюмени.
Тюменка рассказала о своём небольшом бизнесе на маркетплейсе. Иногда здесь конкуренты портят жизнь тем, кто торгует тем же товаром, но можно заработать миллионы.
Для начала нужен стартовый капитал. Его размер напрямую зависит от реализуемого товара. Если товар подлежит обязательной сертификации, то траты повысятся. Очень важно перед началом продаж выяснить, нужны ли на товар документы. Точную стоимость и сроки можно узнать в Центрах сертификации.
Ещё 30 тысяч рублей необходимо для открытия кабинета продавца на Wildberries. Это нововведение появилось в конце прошлого года.Рассчитать предполагаемый объём ниши помогут сервисы Маяк.biz или MPSTaT. После определения товара, нужно понять, необходима ли вам регистрация в качестве ИП или самозанятость. Лично я продаю наборы бисера.
Некоторые мои коллеги продают тысячу наборов в месяц — на 1,3 млн рублей. Чтобы выйти на такой оборот, нужно продавать столько же. Моих же сил, совмещая с основной работой, хватает на 200 наборов в месяц.