В Тюмени на ж/д вокзале стало больше пьяниц и бомжей

Posted Сегодня, 13:29
Published Сегодня, 13:29
Modified Сегодня, 13:29
Updated Сегодня, 13:29
Число мелких преступлений на ЖД-вокзале увеличилось. С нетрезвыми пассажирами помогает разбираться охрана.
«По долгу службы часто бываю в командировках. Передвигаюсь, в основном, на поезде. В последнее время на тюменском ЖД-вокзале стал чаще замечать очень пьяных, неопрятных людей. Некоторые там в буквальном смысле живут. Совсем невменяемых забирает полиция», — сообщил источник URA.RU.
22 марта «Наш город» сообщал, что к зданию вокзала прибыли сразу 12 пожарных машин. Местные жители сообщили, что возгорание произошло в местном кафе, пострадавших нет.