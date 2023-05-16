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В Тюмени на ж/д вокзале стало больше пьяниц и бомжей

16 мая 2023, 13:29
Фото: 1MI

Криминогенная обстановка на ж/д вокзале Тюмени резко ухудшилась

На железнодорожном вокзале Тюмени стало больше пьяниц и бомжей. По данным источника URA.RU, криминогенная обстановка на вокзале ухудшилась на фоне дефицита кадров в полиции.

Число мелких преступлений на ЖД-вокзале увеличилось. С нетрезвыми пассажирами помогает разбираться охрана.

«По долгу службы часто бываю в командировках. Передвигаюсь, в основном, на поезде. В последнее время на тюменском ЖД-вокзале стал чаще замечать очень пьяных, неопрятных людей. Некоторые там в буквальном смысле живут. Совсем невменяемых забирает полиция», — сообщил источник URA.RU.

22 марта «Наш город» сообщал, что к зданию вокзала прибыли сразу 12 пожарных машин. Местные жители сообщили, что возгорание произошло в местном кафе, пострадавших нет. 

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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Железнодорожный вокзал#Александр Мязин
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