В Тюмени на ж/д вокзале стало больше пьяниц и бомжей

Криминогенная обстановка на ж/д вокзале Тюмени резко ухудшилась

На железнодорожном вокзале Тюмени стало больше пьяниц и бомжей. По данным источника URA.RU, криминогенная обстановка на вокзале ухудшилась на фоне дефицита кадров в полиции.