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В Тюмени до конца мая дождей не ожидается, но будет ветрено

16 мая 2023, 12:35
Фото: 1MI

Дождей в Тюмени пока ждать не приходится. Опасность пожаров сохраняется

По данным Гисметео, в городе до конца мая дождей пока не ожидается. Ранее синоптики прогнозировали небольшие осадки ближе к 20 числу. Влажность воздуха в Тюмени составит 30-35%.

Погода не способствует снижение пожарной опасности вокруг Тюмени. Воздух в городе будет сухой, направление ветра сменится на юг. Осадки ожидаются 22 и 23 мая в Тобольске и Ишиме, но прогноз ещё может поменяться.

Более того, до конца этой недели в Тюмени ожидаются порывы ветра до 10 м/с.

На прошлой неделе «Наш город» сообщал, что в областной столице ожидаются дожди к 18 мая, но надежды на осадки не оправдались.

Долгожданные дожди ожидают в Тюмени только к концу следующей недели
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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Пожар#Погода в Тюмени#Александр Мязин
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