В Тюмени до конца мая дождей не ожидается, но будет ветрено

Posted Сегодня, 12:35
Published Сегодня, 12:35
Modified Сегодня, 12:35
Updated Сегодня, 12:35
Погода не способствует снижение пожарной опасности вокруг Тюмени. Воздух в городе будет сухой, направление ветра сменится на юг. Осадки ожидаются 22 и 23 мая в Тобольске и Ишиме, но прогноз ещё может поменяться.
Более того, до конца этой недели в Тюмени ожидаются порывы ветра до 10 м/с.
На прошлой неделе «Наш город» сообщал, что в областной столице ожидаются дожди к 18 мая, но надежды на осадки не оправдались.