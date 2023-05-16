В субботу тюменцы смогут уехать с улицы Дзержинского на бесплатном самокате

Posted Сегодня, 15:03
Published Сегодня, 15:03
Modified Сегодня, 15:29
Updated Сегодня, 15:29
Розыгрыши будут проходить каждую субботу: с 20 мая до 3 июня включительно. Каждый раз их будут проводить в 15.30.
Для участия до конца мая нужно отдать голос за дизайн-проекты территорий, благоустройство которых запланировано на следующий год в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», на платформе https://72.gorodsreda.ru. Затем останется лишь отправить на [email protected] снимок экрана в подтверждение, а также не забыть указать ФИО и номер телефона для связи.
Ранее «Наш город» писал, что в подвале одного из жилых домов, расположенных неподалеку от пешеходного бульвара, прорвало трубу отопления.