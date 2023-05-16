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Published Сегодня, 15:03

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В субботу тюменцы смогут уехать с улицы Дзержинского на бесплатном самокате

16 мая 2023, 15:03
Фото: 1MI

Тюменские власти разыграют самокат и другие призы на улице Дзержинского

Розыгрыши самокатов и других призов пройдут на пешеходном бульваре Дзержинского в честь 10-летия портала «Тюмень — наш дом». Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Розыгрыши будут проходить каждую субботу: с 20 мая до 3 июня включительно. Каждый раз их будут проводить в 15.30.

Для участия до конца мая нужно отдать голос за дизайн-проекты территорий, благоустройство которых запланировано на следующий год в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», на платформе https://72.gorodsreda.ru. Затем останется лишь отправить на [email protected] снимок экрана в подтверждение, а также не забыть указать ФИО и номер телефона для связи.

Ранее «Наш город» писал, что в подвале одного из жилых домов, расположенных неподалеку от пешеходного бульвара, прорвало трубу отопления.

 

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#Елена Чебоксарова#Розыгрыш#Администрация г.Тюмени#Призы#Общество#Тюменцы#Новости тюмени
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