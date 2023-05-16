В региональном чемпионате «Абилимпикс» —2023 принимают участие 240 тюменцев

«Движение „Абилимпикс“ охватывает все уголки нашей страны и является частью комплексной реабилитации наших участников — отметил директор департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Виктор Неумывакин. — Через движение „Абилимпикс“ мы создаем инклюзивное пространство в системе среднего профессионального образования и расширяем возможности получения профессий, самореализации и трудоустройства ребят с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Ежегодно мы наблюдаем увеличение числа участников, так в 2020 году их было чуть более 12 тысяч, а в прошлом году в региональных чемпионатах соревновались уже более 18,5 тысячи человек и большая часть — это студенты системы среднего профессионального образования. Чемпионаты „Абилимпикс“ являются практикоориентированной площадкой для трансляции лучших практик инклюзивного профессионального образования по компетенциям, востребованным у региональных работодателей и основной результат чемпионатов — уровень трудоустройства участников, который по итогам прошлого года составил 88,6%».