В региональном чемпионате «Абилимпикс» —2023 принимают участие 240 тюменцев

Posted 16 мая 11:53
Published 16 мая 11:53
Modified Сегодня, 08:40
Updated Сегодня, 08:40
В этом году в список компетенций включены новые направления: «Жестовое искусство», «Мебельщик», «Робототехника», «Столярное дело», «Социальная работа», «Электромонтаж». Основной площадкой соревнований станет Тюменский колледж производственных и социальных технологий.
«Чемпионатное движение „Абилимпикс“, как и другие проекты нашей платформы, подчеркивает открытость и безграничность возможностей развития и реализации потенциала человека, — отметил первый заместитель генерального директора АНО „Россия — страна возможностей“ Алексей Агафонов. — Людям, имеющим инвалидность, порой бывает сложно адаптироваться в социуме, найти достойное применение своим способностям и навыкам. При этом, на примерах победителей конкурсов по профессиональному мастерству мы видим, что специалисты с инвалидностью могут добиться больших успехов. Уверен, для многих участие в региональном чемпионате „Абилимпикс“ станет первым этапом серьезного карьерного пути».
Кроме соревнований по профессиональному мастерству для участников предусмотрена деловая и профориентационная программа, в ходе которой пройдут мастер-классы, квизы, экскурсии, тренинги.
«Движение „Абилимпикс“ охватывает все уголки нашей страны и является частью комплексной реабилитации наших участников — отметил директор департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Виктор Неумывакин. — Через движение „Абилимпикс“ мы создаем инклюзивное пространство в системе среднего профессионального образования и расширяем возможности получения профессий, самореализации и трудоустройства ребят с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Ежегодно мы наблюдаем увеличение числа участников, так в 2020 году их было чуть более 12 тысяч, а в прошлом году в региональных чемпионатах соревновались уже более 18,5 тысячи человек и большая часть — это студенты системы среднего профессионального образования. Чемпионаты „Абилимпикс“ являются практикоориентированной площадкой для трансляции лучших практик инклюзивного профессионального образования по компетенциям, востребованным у региональных работодателей и основной результат чемпионатов — уровень трудоустройства участников, который по итогам прошлого года составил 88,6%».
В Тюменской области в соревнованиях примут участие 70 школьников от 12 лет, 105 студентов и 65 специалистов. В числе участников-специалистов — сотрудники из 13 компаний/предприятий, в том числе из ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница № 1», ООО «Доктор Арбитайло», ООО «Зелень», МАУ ДО ДСШ № 1, ООО «Горизонт».
Самому юному участнику 12 лет. Ребята будут выступать в компетенции «Промышленная робототехника» категории «школьники 9-13 лет». Эта компетенция проводится в городе Тобольске.
Самому старшему участнику 67 лет. Это категория «специалисты», которые будут соревноваться в городе Ялуторовск в компетенции «Массажист».
«Движение „Абилимпикс“ — это не только карьерный трамплин для людей с инвалидностью, но и возможность занять достойное место в обществе, реализовать свой потенциал и почувствовать свою значимость. Вместе с тем признание результатов труда каждого участника чемпионата важно для дальнейшего развития инклюзивного общества в нашей стране в целом», — прокомментировала руководитель Национального центра «Абилимпикс» Дина Макеева.
Александр Сидоров, директор департамента труда и занятости населения Тюменской области рассказал, что в Тюменской области помимо профессиональной и творческой самореализации много делается для трудоустройства людей с инвалидностью: «Чемпионатное движение „Абилимпикс“ открывает для участников различные возможности. Но основная цель чемпионатного движения — это как раз трудоустройство и профессиональная реабилитация граждан с инвалидностью. У нас в регионе сформирована система профобучения и трудоустройства лиц с инвалидностью. Это и создание временных рабочих при трудоустройстве таких граждан, и квотируемые рабочие места. Среди всех участников движения сохранено трудоустройство на уровне более 90 процентов».
Организаторами чемпионата «Абилимпикс» выступили ГАПОУ ТО «Тюменский колледж производственных и социальных технологий» и Региональный центр развития движения «Абилимпикс» при поддержке Национального центра «Абилимпикс» и АНО «Россия — страна возможностей».
«Важно отметить, что национальный чемпионат „Абилимпикс“ является уникальным проектом, который, набирая популярность, даёт реальные возможности для раскрытия способностей, социальной адаптации, самореализации и трудоустройства его участников. Мы, со своей стороны, продолжаем работать над развитием доступности системы образования. Это и ранняя профориентация, включающая широкий выбор профессий и специальностей, и непосредственное взаимодействие с потенциальными работодателями. Можно с уверенностью сказать, что региональный чемпионат ежегодно собирает трудолюбивых, талантливых, творческих людей, которые готовы бороться, преодолевать себя и добиваться успеха. Без преувеличения, это люди безграничных возможностей!», — сказала Дина Горковец, директор департамента образования и науки Тюменской области.
Победители регионального чемпионата примут участие в ежегодном Национальном чемпионате «Абилимпикс», который традиционно пройдет в Москве.