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В 10 километрах от Аромашево бушует лесной пожар. Скрин

16 мая 2023, 11:52
Фото: СКАНЭКС

Серьезный пожар бушует в 10 километрах от Аромашево в Тюменской области

По данным сервиса СКАНЭКС, примерно в 10 километрах от Аромашево зафиксирован лесной пожар. Пламя идёт на восток и пока не угрожает местному населению.

Несмотря на сухую и ветреную погоду, общее число возгораний в Тюменской области снизилось. Ещё один большой очаг пожаров расположен около Голышманово. Ещё одно возгорание произошло днём около Тобольска.

Сегодня утром «Наш город» сообщал, что в Тюменской области действуют 8 пожаров. За сутки ликвидировано четыре возгорания площадью 228,7 гектаров. Об этом сообщает тюменская региональная диспетчерская служба лесного хозяйства.

В Тюменской области действуют 8 лесных пожаров. Карта
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Пожар#Безопасность на дорогах
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