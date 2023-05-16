В 10 километрах от Аромашево бушует лесной пожар. Скрин

Posted Сегодня, 11:52
Published Сегодня, 11:52
Modified Сегодня, 11:52
Updated Сегодня, 11:52
Несмотря на сухую и ветреную погоду, общее число возгораний в Тюменской области снизилось. Ещё один большой очаг пожаров расположен около Голышманово. Ещё одно возгорание произошло днём около Тобольска.
Сегодня утром «Наш город» сообщал, что в Тюменской области действуют 8 пожаров. За сутки ликвидировано четыре возгорания площадью 228,7 гектаров. Об этом сообщает тюменская региональная диспетчерская служба лесного хозяйства.