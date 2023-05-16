Уровень предлагаемых зарплат в Тюмени вырос на 9 тысяч рублей за месяц

При этом самые большие ежемесячные доходы обещают специалистам по добыче сырья — в среднем это 94 тысячи рублей. На втором месте — специалисты по стратегии и инвестициям (88 тысяч рублей), на третьем — рабочий персонал (82 тысячи). Также в топ-5 лидеров вошли строители (81 тысяча рублей) и работники транспорта и логистики (80 тысяч).