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Уровень предлагаемых зарплат в Тюмени вырос на 9 тысяч рублей за месяц

16 мая 2023, 04:54

В Тюменской области за месяц средние предлагаемые зарплаты выросли на 9 тысяч рублей

В Тюменской области за последний месяц размер средней заработной платы, предлагаемой работодателями, увеличился на 9 тысяч рублей. Сегодня этот показатель составляет 64 тысячи рублей.
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Тюмень

По данным службы исследований HeadHunter, по России в целом размер предлагаемого среднего заработка не превышает 57 тысяч 878 рублей, по УрФО — 62,4 тысяч рублей.

При этом самые большие ежемесячные доходы обещают специалистам по добыче сырья — в среднем это 94 тысячи рублей. На втором месте — специалисты по стратегии и инвестициям (88 тысяч рублей), на третьем — рабочий персонал (82 тысячи). Также в топ-5 лидеров вошли строители (81 тысяча рублей) и работники транспорта и логистики (80 тысяч).

Самые низкие зарплаты предлагают работникам сфер «Маркетинг, реклама, PR», Туризм, гостиницы, рестораны» и «Искусство, развлечения, массмедиа» — от 29,4 до 35,3 тысяч рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области вырос уровень кадрового голода. На одну вакансию приходится лишь 3,9 резюме.

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