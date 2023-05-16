Уровень предлагаемых зарплат в Тюмени вырос на 9 тысяч рублей за месяц

Posted Сегодня, 04:54
Published Сегодня, 04:54
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По данным службы исследований HeadHunter, по России в целом размер предлагаемого среднего заработка не превышает 57 тысяч 878 рублей, по УрФО — 62,4 тысяч рублей.
При этом самые большие ежемесячные доходы обещают специалистам по добыче сырья — в среднем это 94 тысячи рублей. На втором месте — специалисты по стратегии и инвестициям (88 тысяч рублей), на третьем — рабочий персонал (82 тысячи). Также в топ-5 лидеров вошли строители (81 тысяча рублей) и работники транспорта и логистики (80 тысяч).
Самые низкие зарплаты предлагают работникам сфер «Маркетинг, реклама, PR», Туризм, гостиницы, рестораны» и «Искусство, развлечения, массмедиа» — от 29,4 до 35,3 тысяч рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области вырос уровень кадрового голода. На одну вакансию приходится лишь 3,9 резюме.