Тюменским военным, вернувшимся с СВО, окажут психологическую помощь

Posted Сегодня, 05:41
Published Сегодня, 05:41
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Updated Сегодня, 05:43
В документе, подготовленном депутатами Натальей Шевчик, Ольгой Швецовой, Владимиром Ульяновым и другими народными избранниками, указано, что от того, насколько успешно пройдет социальная адаптация и медицинская реабилитация лиц, вернувшихся к мирной жизни из зоны боевых действий, напрямую зависит общий уровень их жизни, а также безопасность в обществе.
«По имеющейся статистике у военнослужащих, ранее принимавших участие в боевых действиях во время локальных войн в Афганистане, Карабахе, Абхазии, Таджикистане, Чечне, по возвращении к мирной жизни были установлены психогенные расстройства (порядка 70%). У 15-20% военнослужащих, прошедших через вооруженные конфликты, имелись хронические посттравматические состояния, вызванные стрессом. Также был зафиксирован рост преступности, совершенных данными лицами — в 1989 году в тюрьмах содержались порядка 4 тысяч ветеранов Афганской войны, количество разводов и семейных конфликтов в семьях „афганцев“ составляло порядка 75%», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.
В случае принятия данного закона Тюменской областной Думой, он вступит в силу в 1 января 2024 года.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменские военные комиссариаты приступили к формированию единого реестра военнообязанных. На данный момент идет сбор данных.