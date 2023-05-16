Тюменским военным, вернувшимся с СВО, окажут психологическую помощь

В документе, подготовленном депутатами Натальей Шевчик, Ольгой Швецовой, Владимиром Ульяновым и другими народными избранниками, указано, что от того, насколько успешно пройдет социальная адаптация и медицинская реабилитация лиц, вернувшихся к мирной жизни из зоны боевых действий, напрямую зависит общий уровень их жизни, а также безопасность в обществе.