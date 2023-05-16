Тюменские военкоматы начали собирать данные о военнообязанных

Posted Сегодня, 03:56
Published Сегодня, 03:56
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«Военкоматы Тюменской области начали активно собирать информацию о военнообязанных жителях региона. В их число также входят мужчины призывного возраста и те, кто не проходил срочную службу в Вооруженных силах России», — сообщил URA.RU источник, знакомый с ситуацией.
Закон о создании единого реестра военнообязанных и введении электронных повесток президент России Владимир Путин подписал в апреле. В базе данных цифрового реестра будет более двадцати полей с информацией о гражданине. В документ внесут паспортные данные, ИНН, номера телефонов, сведения об учебе и работе, судимости и состоянии здоровья. Периодически данные будут обновлять.
Ранее «Наш Город» писал, что жителям Тюменской области, призванным на военные сборы, в этом году будут вручать бумажные повестки. На сборы в Вооруженные силы РФ отправятся граждане, пребывающие в запасе.