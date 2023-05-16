Тюменские военкоматы начали собирать данные о военнообязанных

Закон о создании единого реестра военнообязанных и введении электронных повесток президент России Владимир Путин подписал в апреле. В базе данных цифрового реестра будет более двадцати полей с информацией о гражданине. В документ внесут паспортные данные, ИНН, номера телефонов, сведения об учебе и работе, судимости и состоянии здоровья. Периодически данные будут обновлять.