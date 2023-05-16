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Тюменские военкоматы начали собирать данные о военнообязанных

16 мая 2023, 03:56
Фото: 1MI

В Тюменской области военкоматы создают реестр военнообязанных

В Тюменской области военные комиссариаты приступили к созданию единого реестра военнообязанных. В настоящее время идет сбор данных о призывниках.
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Тюмень
«Военкоматы Тюменской области начали активно собирать информацию о военнообязанных жителях региона. В их число также входят мужчины призывного возраста и те, кто не проходил срочную службу в Вооруженных силах России», — сообщил URA.RU источник, знакомый с ситуацией.

Закон о создании единого реестра военнообязанных и введении электронных повесток президент России Владимир Путин подписал в апреле. В базе данных цифрового реестра  будет более двадцати полей с информацией о гражданине. В документ внесут паспортные данные, ИНН, номера телефонов, сведения об учебе и работе, судимости и состоянии здоровья. Периодически данные будут обновлять.

Ранее «Наш Город» писал, что жителям Тюменской области, призванным на военные сборы, в этом году будут вручать бумажные повестки. На сборы в Вооруженные силы РФ отправятся граждане, пребывающие в запасе.

 

 

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