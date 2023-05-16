Тюменские власти купят новые автобусы в 2023 году в кредит

Тюменская область заменит автобусный парк на средства бюджетного кредита

Власти Тюменской области обновят автобусный парк в этом году на средства из бюджетного кредита. Комиссия Федерального Собрания РФ выделила региону на эти цели порядка 600 миллионов рублей.

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