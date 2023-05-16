Тюменские власти купят новые автобусы в 2023 году в кредит

Posted Сегодня, 06:34
Published Сегодня, 06:34
Modified Сегодня, 06:36
Updated Сегодня, 06:36
По словам заместителя председателя Комитета по бюджету и налогам Александра Ремезкова, кредитные деньги предоставлены Тюменской области на 15 лет. процентная ставка — 3% годовых, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в течение пяти лет построят студенческий кампус мирового уровня. Об этом сообщил на встрече с президентом России Владимиром Путиным губернатор Тюменской области Александр Моор.