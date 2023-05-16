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Тюменские власти купят новые автобусы в 2023 году в кредит

16 мая 2023, 06:34

Тюменская область заменит автобусный парк на средства бюджетного кредита

Власти Тюменской области обновят автобусный парк в этом году на средства из бюджетного кредита. Комиссия Федерального Собрания РФ выделила региону на эти цели порядка 600 миллионов рублей.
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Тюмень

По словам заместителя председателя Комитета по бюджету и налогам Александра Ремезкова, кредитные деньги предоставлены Тюменской области на 15 лет. процентная ставка — 3% годовых, пишет РБК Тюмень.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в течение пяти лет построят студенческий кампус мирового уровня. Об этом сообщил на встрече с президентом России Владимиром Путиным губернатор Тюменской области Александр Моор.

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