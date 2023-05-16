Тюменская область возглавила топ-5 регионов по организации детского отдыха

Posted 16 мая 12:03
Published 16 мая 12:03
Modified Сегодня, 08:54
Updated Сегодня, 08:54
Конкурс ежегодно проводит Федеральный центр дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей» (г. Москва).
Наибольшее количество дипломов по итогам конкурса завоевал областной детский оздоровительно-образовательный центр «Ребячья республика» — 15 дипломов. Загородный лагерь «Остров детства» получил 4 диплома, «Алые паруса» — 3 диплома, центры «Витязь» и «Родник» — по 1 диплому.
Тюменские загородные лагеря признаны лучшими в номинациях «Лучшая программа в области патриотического воспитания и формирования российской идентичности», «Лучшая программа в области духовного и нравственного воспитания», «Лучшая программа в области физического воспитания и формирования культуры здоровья», «Лучшая программа в области трудового воспитания и профессионального самоопределения» и других.
Всего во всероссийском конкурсе приняли участие 420 работ из 55 субъектов РФ, победителями или призерами стали 95 организаций отдыха детей и их оздоровления.