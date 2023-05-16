Тюменская область возглавила топ-5 регионов по организации детского отдыха

Тюменские загородные лагеря признаны лучшими в номинациях «Лучшая программа в области патриотического воспитания и формирования российской идентичности», «Лучшая программа в области духовного и нравственного воспитания», «Лучшая программа в области физического воспитания и формирования культуры здоровья», «Лучшая программа в области трудового воспитания и профессионального самоопределения» и других.