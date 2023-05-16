Тюменец отсудил у аквапарка «ЛетоЛето» 300 тысяч рублей за перелом пальца

Как следует из материалов суда, первоначально пострадавший тюменец обратился в аквапарк «ЛетоЛето» с претензией за некачественно оказанные услуги. Однако там указали на то, что перелом мужчина получил в результате нарушений правил посещения аквапарка, то есть по своей собственной вине.