Тюменец отсудил у аквапарка «ЛетоЛето» 300 тысяч рублей за перелом пальца

Posted Сегодня, 07:49
Published Сегодня, 07:49
Modified Сегодня, 08:09
Updated Сегодня, 08:09
Как следует из материалов суда, первоначально пострадавший тюменец обратился в аквапарк «ЛетоЛето» с претензией за некачественно оказанные услуги. Однако там указали на то, что перелом мужчина получил в результате нарушений правил посещения аквапарка, то есть по своей собственной вине.
В связи с этим тюменец направил обращение в прокуратуру. Проведенная проверка его жалобу подтвердила. В результате решением суда иск прокурора был удовлетворен. С аквапарка взыскали 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Также термальный курорт оштрафовали на 80 тысяч рулей за несоблюдение добровольного порядка удовлетворения требований потребителя.
Ранее «Наш Город» писал, что по итогам 2022 года тюменский аквапарк «ЛетоЛето» увеличил прибыль в 12,5 раза. Она достигла 83,2 миллионов рублей.