Трое тюменцев подхватили инфекцию от клещей

Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
Modified Сегодня, 10:05
Updated Сегодня, 10:05
Сейчас можно привиться от инфекций, переносимых клещами, по ускоренной схеме из 2-х прививок. В таком случае, через год будет необходимо проведение ревакцинации. В дальнейшем поддерживающие дозы вакцины будут вводиться через каждые 3 года.
Сейчас в Тюменской области вакцинированы лишь 99,3 тысячи человек. Из них 69436 — лица, относящиеся к профессиональным группам риска, 29909 — дети до 14 лет.
«На территории области проводятся акарицидные обработки, всего обработано от клещей 4957 га, включая территорию организаций отдыха детей и их оздоровления с проведением контроля качества обработок. Одним из важнейших направлений неспецифической профилактики клещевых инфекций остается индивидуальная защита, в том числе ношение защитной одежды, применение акарицидно-репеллентных средств», — сообщили в Роспотребнадзоре.
В областной больнице №4 «Нашему городу» сообщили, что заболеваний, передаваемых клещами, достаточно много и некоторые из них особенно опасны. В Тюменской области
регистрируются клещевой риккетсиоз, гранулоцитарный анаплазмоз человека,
моноцитарный эрлихиоз человека.
«Первые признаки этих заболеваний могут быть одинаковыми (повышение температуры тела, головная боль и т. д.). Определить клещевой энцефалит у пациента или клещевой боррелиоз можно только по результатам лабораторного исследования», — объяснили в учреждении.
При обнаружении клеща на теле, необходимо незамедлительно обратиться в инфекционное отделение, чтобы избавиться от насекомого и убедиться в том, что он не передал вам одно из вышеперечисленных заболеваний.
Вдобавок недавно тюменские ученые обнаружили клещей, способных переносить чуму. «Наш город» сообщал о том, стоит ли их опасаться и где они обитают.