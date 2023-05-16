Трое тюменцев подхватили инфекцию от клещей

Сейчас можно привиться от инфекций, переносимых клещами, по ускоренной схеме из 2-х прививок. В таком случае, через год будет необходимо проведение ревакцинации. В дальнейшем поддерживающие дозы вакцины будут вводиться через каждые 3 года.