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Published Сегодня, 10:03

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Трое тюменцев подхватили инфекцию от клещей

16 мая 2023, 10:03
Фото: 1MI
Трое жителей Тюменской области подцепили болезнь Лайма от клещей

Трое жителей Тюменской области подцепили болезнь Лайма от клещей

В Роспотребнадздоре по Тюменской области сообщают, что случаев заражения энцефалитом пока не зафиксировано. Специалисты рекомендуют жителям региона срочно пройти вакцинацию.
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Тюмень

Сейчас можно привиться от инфекций, переносимых клещами, по ускоренной схеме из 2-х прививок. В таком случае, через год будет необходимо проведение ревакцинации. В дальнейшем поддерживающие дозы вакцины будут вводиться через каждые 3 года.

Сейчас в Тюменской области вакцинированы лишь 99,3 тысячи человек. Из них 69436 — лица, относящиеся к профессиональным группам риска, 29909 — дети до 14 лет.

«На территории области проводятся акарицидные обработки, всего обработано от клещей 4957 га, включая территорию организаций отдыха детей и их оздоровления с проведением контроля качества обработок. Одним из важнейших направлений неспецифической профилактики клещевых инфекций остается индивидуальная защита, в том числе ношение защитной одежды, применение акарицидно-репеллентных средств», — сообщили в Роспотребнадзоре.
Сейчас в Тюменской области вакцинированы лишь 99,3 тысячи человекСейчас в Тюменской области вакцинированы лишь 99,3 тысячи человек
Сейчас в Тюменской области вакцинированы лишь 99,3 тысячи человек
Фото: 1MI

В областной больнице №4 «Нашему городу» сообщили, что заболеваний, передаваемых клещами, достаточно много и некоторые из них особенно опасны. В Тюменской области
регистрируются клещевой риккетсиоз, гранулоцитарный анаплазмоз человека,
моноцитарный эрлихиоз человека.

«Первые признаки этих заболеваний могут быть одинаковыми (повышение температуры тела, головная боль и т. д.). Определить клещевой энцефалит у пациента или клещевой боррелиоз можно только по результатам лабораторного исследования», — объяснили в учреждении.

При обнаружении клеща на теле, необходимо незамедлительно обратиться в инфекционное отделение, чтобы избавиться от насекомого и убедиться в том, что он не передал вам одно из вышеперечисленных заболеваний.

Вдобавок недавно тюменские ученые обнаружили клещей, способных переносить чуму. «Наш город» сообщал о том, стоит ли их опасаться и где они обитают.

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