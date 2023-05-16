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Школьники из Перми с наставниками из ПЦБК защитили проект на всероссийском конкурсе

16 мая 2023, 09:52
Фото: ПЦБК
Учащиеся пермской школы № 135 в финале всероссийских профориентационных соревнований «Инженерные кадры России – 2023» представили свой проект, который запустили вместе с наставниками от ПЦБК. Конкурс проводился с 4 по 5 мая в инновационном центре «Сколково».

В соревнованиях участвовали 100 лучших инженерных команд – более 300 детей со всей России в возрасте от 5 до 17 лет. Их проекты были отобраны на региональном уровне и получили высокую оценку экспертов, пишет properm.ru.

Пермские школьники представили проект «Бумагоделательная машина с автоматической системой штрихкодирования». Разработанный совместно с наставниками из ПЦБК робот встроен в собственно бумагоделательную машину (БДМ) и наносит штрихкод на рулон бумаги в процессе производства. Готовый рулон забирает погрузчик. При помощи системы штрихкодирования осуществляется последующее перемещение рулона внутри цеха или склада. Эта разработка дает возможность в режиме реального времени отслеживать товар и считывать исчерпывающую информацию обо всём жизненном цикле продукции.

Работу над проектом вели с сентября 2022 года. Его юные авторы посещали ПЦБК в качестве экскурсантов, чтобы подробно рассмотреть технологический процесс. Помимо этого, в процессе наставнических встреч с сотрудниками компании ребята проводили проработку практических моментов, связанных с алгоритмом и общим функционированием модели.

«Несмотря на то, что мы не так давно сотрудничаем с ребятами из школы № 135, вместе уже смогли добиться высоких результатов», – поделилась инженер проектного офиса ПЦБК Вероника Синицына. В частности, она указала, что вслед за победой на региональном уровне была достигнута победа на всероссийском уровне: в номинации «Взаимодействие с предприятием» соревнований «ИКаР-классик». По словам Синицыной, ребята желают продолжать совместную деятельность, развиваться и одерживать новые победы. Поэтому она выразила убежденность, что в дальнейшем учащимся школы № 135 города Перми и ПЦБК предстоит работать над новыми совместными проектами.

Осенью прошлого года пермская школа № 135 присоединилась к производственно-образовательному кластеру ПЦБК. В рамках соглашения промышленное предприятие и образовательное учреждение содействуют школьникам  в профессиональном самоопределении – посредством проведения экскурсий на производство, профессиональных проб и реализации совместных проектов. Всего в рамках кластера партнёрами ПЦБК стали 16 образовательных учреждений, среди которых вузы, техникумы, колледжи и школы.

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