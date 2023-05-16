Школьники из Перми с наставниками из ПЦБК защитили проект на всероссийском конкурсе

«Несмотря на то, что мы не так давно сотрудничаем с ребятами из школы № 135, вместе уже смогли добиться высоких результатов», – поделилась инженер проектного офиса ПЦБК Вероника Синицына. В частности, она указала, что вслед за победой на региональном уровне была достигнута победа на всероссийском уровне: в номинации «Взаимодействие с предприятием» соревнований «ИКаР-классик». По словам Синицыной, ребята желают продолжать совместную деятельность, развиваться и одерживать новые победы. Поэтому она выразила убежденность, что в дальнейшем учащимся школы № 135 города Перми и ПЦБК предстоит работать над новыми совместными проектами.