Школьники из Перми с наставниками из ПЦБК защитили проект на всероссийском конкурсе

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Published Сегодня, 09:52
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Updated Сегодня, 09:52
В соревнованиях участвовали 100 лучших инженерных команд – более 300 детей со всей России в возрасте от 5 до 17 лет. Их проекты были отобраны на региональном уровне и получили высокую оценку экспертов, пишет properm.ru.
Пермские школьники представили проект «Бумагоделательная машина с автоматической системой штрихкодирования». Разработанный совместно с наставниками из ПЦБК робот встроен в собственно бумагоделательную машину (БДМ) и наносит штрихкод на рулон бумаги в процессе производства. Готовый рулон забирает погрузчик. При помощи системы штрихкодирования осуществляется последующее перемещение рулона внутри цеха или склада. Эта разработка дает возможность в режиме реального времени отслеживать товар и считывать исчерпывающую информацию обо всём жизненном цикле продукции.
Работу над проектом вели с сентября 2022 года. Его юные авторы посещали ПЦБК в качестве экскурсантов, чтобы подробно рассмотреть технологический процесс. Помимо этого, в процессе наставнических встреч с сотрудниками компании ребята проводили проработку практических моментов, связанных с алгоритмом и общим функционированием модели.
«Несмотря на то, что мы не так давно сотрудничаем с ребятами из школы № 135, вместе уже смогли добиться высоких результатов», – поделилась инженер проектного офиса ПЦБК Вероника Синицына. В частности, она указала, что вслед за победой на региональном уровне была достигнута победа на всероссийском уровне: в номинации «Взаимодействие с предприятием» соревнований «ИКаР-классик». По словам Синицыной, ребята желают продолжать совместную деятельность, развиваться и одерживать новые победы. Поэтому она выразила убежденность, что в дальнейшем учащимся школы № 135 города Перми и ПЦБК предстоит работать над новыми совместными проектами.
Осенью прошлого года пермская школа № 135 присоединилась к производственно-образовательному кластеру ПЦБК. В рамках соглашения промышленное предприятие и образовательное учреждение содействуют школьникам в профессиональном самоопределении – посредством проведения экскурсий на производство, профессиональных проб и реализации совместных проектов. Всего в рамках кластера партнёрами ПЦБК стали 16 образовательных учреждений, среди которых вузы, техникумы, колледжи и школы.