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Российские ученые боятся заниматься наукой из-за обвинений в госизмене

16 мая 2023, 19:25
Фото: 1MI
Российские учёные выступили с открытым письмом по поводу очередного ареста своего коллеги по обвинению в госизмене. По данным «Новых Известий», этот скандал потряс научное сообщество Сибирского отделения РАН.

На этот раз в «государственной измене» обвиняется ученый в области аэродинамики Валерий Звегинцев. Он уже третий научный сотрудник, которому вменяет 275 УК РФ. Сегодня его коллеги единогласно поддержали открытое письмо. В нем ученые призывали спасти отечественную аэродинамическую науку «от надвигающегося краха».

Они уверены, что новое головное дело угрожает сотрудникам ИТПМ и всей российской науке.

«То, за что нас сегодня награждают и ставят в пример другим, завтра становится причиной уголовного преследования. (…) За последний год трое выдающихся ученых-аэродинамиков нашего института. Все они известны своими блестящими научными результатами», сообщил источник «Новых Известий».
«Да. Что молодые ученые теперь боятся даже близко подходить к науке и стоят в очередь на поучение «визы талантов» чтобы уехать из России? Да», - крайне эмоционально заявил ученый из ИТПМ СО РАН в интервью «Новым Известиям».

Больше всего в научном сообществе обсуждают тот факт, что Звегинцева арестовали за выступление с докладом на международном семинаре.

Авторы письма в растерянности, поскольку не только опасаются за судьбу своих коллег, но и сами не понимают, как работать дальше, коль скоро любой доклад или любая статья могут явиться причиной обвинения в госизмене.

Ранее 78-летний Виктор Кудрявцев был арестован за госизмену, несмотря на тяжелое онкологическое заболевание, и скончался в «Лефортово». Летом 2022 года в Новосибирске арестовали ученого Заведующего лабораторией квантовых оптических технологий местного университета Дмитрия Колкера, причем сделали это прямо в больнице.

Более того, при выступлении ученых на международных конференциях и публикациями материалов силовики сами проверяли все данные ученых. лучшие молодые сотрудники уходят из науки, а студенты отказываются идти работать в эту сферу.

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#Александр Мязин#Общество#Ученые#Работа#Дела судебные#Уголовные дела
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