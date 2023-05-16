Российские ученые боятся заниматься наукой из-за обвинений в госизмене

Posted Сегодня, 19:25
Published Сегодня, 19:25
Modified Сегодня, 19:25
Updated Сегодня, 19:25
На этот раз в «государственной измене» обвиняется ученый в области аэродинамики Валерий Звегинцев. Он уже третий научный сотрудник, которому вменяет 275 УК РФ. Сегодня его коллеги единогласно поддержали открытое письмо. В нем ученые призывали спасти отечественную аэродинамическую науку «от надвигающегося краха».
Они уверены, что новое головное дело угрожает сотрудникам ИТПМ и всей российской науке.
«То, за что нас сегодня награждают и ставят в пример другим, завтра становится причиной уголовного преследования. (…) За последний год трое выдающихся ученых-аэродинамиков нашего института. Все они известны своими блестящими научными результатами», сообщил источник «Новых Известий».
«Да. Что молодые ученые теперь боятся даже близко подходить к науке и стоят в очередь на поучение «визы талантов» чтобы уехать из России? Да», - крайне эмоционально заявил ученый из ИТПМ СО РАН в интервью «Новым Известиям».
Больше всего в научном сообществе обсуждают тот факт, что Звегинцева арестовали за выступление с докладом на международном семинаре.
Авторы письма в растерянности, поскольку не только опасаются за судьбу своих коллег, но и сами не понимают, как работать дальше, коль скоро любой доклад или любая статья могут явиться причиной обвинения в госизмене.
Ранее 78-летний Виктор Кудрявцев был арестован за госизмену, несмотря на тяжелое онкологическое заболевание, и скончался в «Лефортово». Летом 2022 года в Новосибирске арестовали ученого Заведующего лабораторией квантовых оптических технологий местного университета Дмитрия Колкера, причем сделали это прямо в больнице.
Более того, при выступлении ученых на международных конференциях и публикациями материалов силовики сами проверяли все данные ученых. лучшие молодые сотрудники уходят из науки, а студенты отказываются идти работать в эту сферу.