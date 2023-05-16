РЭО выделит 4,4 млрд на строительство мусороперерабатывающего комплекса в Петербурге

Posted Сегодня, 15:52
Published Сегодня, 15:52
Modified Сегодня, 15:54
Updated Сегодня, 15:54
Как сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев, набсовет РЭО одобрил финансирование строительства комплекса по переработке ТКО «Волхонка» в Санкт-Петербурге на обоих этапах. Инвестиции общим объемом 4,4 млрд рублей будут осуществляться в форме предоставления льготных займов. Финансовое обеспечение стало возможным благодаря выпуску ценных бумаг РЭО. После запуска комплекса в эксплуатацию Санкт-Петербург сможет приблизиться к показателям по 100% обработке ТКО и снижению объемов их захоронения на 50%.
Первый этап строительства уже завершен — в Северной столице построили завод по обработке твердых коммунальных отходов мощностью 200 тысяч тонн в год. Вложения РЭО в строительство этого объекта составили 881 219 000 рублей. Второй этап предусматривает строительство следующей сортировочной линии, на 400 тысяч тонн в год, и объектов утилизации мощностью 240 тысяч тонн, при этом инвестиции со стороны РЭО составят 3 544 782 000 рублей. Об этом сообщает newia.ru.
Сообщается, что в Банке России осуществили регистрацию неконвертируемых процентных бездокументарных облигаций серий 05-КИ и 06-КИ с залоговым обеспечением денежными требованиями. Для инвестирования в строительство комплекса «Волхонка» РЭО размещает целевые облигационные выпуски стоимостью 4,4 млрд рублей. Ставка купонной доходности состоит из ключевой ставки Центробанка России и премиальной части в размере 3,5%. Проект реализуется Невским экологическим оператором.