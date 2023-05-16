РЭО выделит 4,4 млрд на строительство мусороперерабатывающего комплекса в Петербурге

Первый этап строительства уже завершен — в Северной столице построили завод по обработке твердых коммунальных отходов мощностью 200 тысяч тонн в год. Вложения РЭО в строительство этого объекта составили 881 219 000 рублей. Второй этап предусматривает строительство следующей сортировочной линии, на 400 тысяч тонн в год, и объектов утилизации мощностью 240 тысяч тонн, при этом инвестиции со стороны РЭО составят 3 544 782 000 рублей. Об этом сообщает newia.ru.