РЭО открыл регистрацию на экологический забег в Петербурге и субъектах РФ

Ключевым экопросветительским мероприятием будет экозабег, который 27 мая пройдёт в Петербурге и ещё восьми субъектах Российской Федерации. Кроме него, в рамках конгресса можно будет посетить показ одежды из вторсырья, выставку современного искусства и посмотреть документальный фильм. Также будет работать мастерская по переработке, пишет newia.ru.