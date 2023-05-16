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РЭО открыл регистрацию на экологический забег в Петербурге и субъектах РФ

16 мая 2023, 10:04
25–26 мая в Санкт-Петербурге пройдёт X Невский международный экологический конгресс. В его рамках Российский экологический оператор проведёт несколько мероприятий, направленных на экологическое просвещение.

Ключевым экопросветительским мероприятием будет экозабег, который 27 мая пройдёт в Петербурге и ещё восьми субъектах Российской Федерации. Кроме него, в рамках конгресса можно будет посетить показ одежды из вторсырья, выставку современного искусства и посмотреть документальный фильм. Также будет работать мастерская по переработке, пишет newia.ru.

Основной забег пройдет в Санкт-Петербурге 27 мая с 08:00 до 13:30 по маршруту площадь Растрелли – улица Смольного – Смольная набережная – площадь Растрелли по трем дистанциям: 400 м (детская дистанция), 5 км и 10 км. Согласно прогнозам, в нём примут участие примерно 1000 человек. Все бегуны получат стартовые наборы, а также памятные медали и сертификаты.

PR-директор департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко рассказал, что забеги кроме Санкт-Петербурга состоятся в Дагестане, Забайкальском крае, Кемеровской, Иркутской, Оренбургской, Свердловской, Липецкой и Вологодской областях. Все эти регионы соединит телемост. После завершения забега его участники и «Волонтёры леса» высадят деревья.

Партнёрами акции выступают проект «Выбираю чистый воздух» и беговое сообщество Санкт-Петербурга PushkinRun. Регистрация на экозабег доступна на сайте.

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