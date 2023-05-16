РЭО готовится провести показ модной коллекции из вторсырья 25 мая

Вице-премьер Виктория Абрамченко подчеркнула, что каждый человек оставляет за собой значительное количество отходов, включая текстильные. По данным РЭО, ежегодно в России образуется более 2 миллионов тонн текстильных отходов, и лишь незначительная часть из них утилизируется. Это важная проблема, которую необходимо решать, и показ коллекций одежды из вторичного сырья направлен на привлечение внимания к этому вопросу.