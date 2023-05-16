РЭО готовится провести показ модной коллекции из вторсырья 25 мая

Posted Сегодня, 14:04
Published Сегодня, 14:04
Modified Сегодня, 14:04
Updated Сегодня, 14:04
Профессиональные дизайнеры и студенты академии им. А. Л. Штиглица представят свои коллекции, воплощенные в одежде, изготовленной из переработанного сырья. Особое внимание будет уделено апсайклинг-коллекции РЭО, которая уже была представлена на форуме "Таврида" в 2022 году и будет включена в показ мод.
Известный модельер из Санкт-Петербурга Татьяна Парфенова также представит свою коллекцию в рамках мероприятия.
По словам PR-директора департамента коммуникаций РЭО Дмитрия Бойко, материалами для апсайклинг-коллекций послужили старые вещи, собранные через боксы фонда "Второе дыхание" в Петербурге. Все коллекции одежды будут посвящены теме устойчивого развития и сохранения природных ресурсов, пишет newia.ru.
Вице-премьер Виктория Абрамченко подчеркнула, что каждый человек оставляет за собой значительное количество отходов, включая текстильные. По данным РЭО, ежегодно в России образуется более 2 миллионов тонн текстильных отходов, и лишь незначительная часть из них утилизируется. Это важная проблема, которую необходимо решать, и показ коллекций одежды из вторичного сырья направлен на привлечение внимания к этому вопросу.
Мероприятие пройдет в Большом выставочном зале академии им. А. Л. Штиглица. Начало показа - в 16:30. Также в рамках конгресса РЭО организует выставку современного искусства, показ документального фильма, субботники, экозабег и мастерскую переработки.