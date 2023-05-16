nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:04

Published Сегодня, 14:04

Modified Сегодня, 14:04

Updated Сегодня, 14:04

Изображение материала

РЭО готовится провести показ модной коллекции из вторсырья 25 мая

16 мая 2023, 14:04
Фото: РЭО
В рамках Невского международного экологического конгресса (НМЭК) при поддержке Российского экологического оператора (РЭО) запланирован уникальный показ мод, который состоится 25 мая. На подиуме будут представлены коллекции одежды, созданные из вторичного сырья.

Профессиональные дизайнеры и студенты академии им. А. Л. Штиглица представят свои коллекции, воплощенные в одежде, изготовленной из переработанного сырья. Особое внимание будет уделено апсайклинг-коллекции РЭО, которая уже была представлена на форуме "Таврида" в 2022 году и будет включена в показ мод.

Известный модельер из Санкт-Петербурга Татьяна Парфенова также представит свою коллекцию в рамках мероприятия.

По словам PR-директора департамента коммуникаций РЭО Дмитрия Бойко, материалами для апсайклинг-коллекций послужили старые вещи, собранные через боксы фонда "Второе дыхание" в Петербурге. Все коллекции одежды будут посвящены теме устойчивого развития и сохранения природных ресурсов, пишет newia.ru.

Вице-премьер Виктория Абрамченко подчеркнула, что каждый человек оставляет за собой значительное количество отходов, включая текстильные. По данным РЭО, ежегодно в России образуется более 2 миллионов тонн текстильных отходов, и лишь незначительная часть из них утилизируется. Это важная проблема, которую необходимо решать, и показ коллекций одежды из вторичного сырья направлен на привлечение внимания к этому вопросу.

Мероприятие пройдет в Большом выставочном зале академии им. А. Л. Штиглица. Начало показа - в 16:30. Также в рамках конгресса РЭО организует выставку современного искусства, показ документального фильма, субботники, экозабег и мастерскую переработки.

Подпишитесь
Портят товар, оформляют возвраты, крадут фото. Исповедь продавца Wildberries в Тюмени
Сегодня, 04:46
Строители снесут старую школу на улице Красных Зорь в Тюмени. Скрин
Сегодня, 11:21
Молодой житель Тобольска погиб при проведении СВО. Фото
Сегодня, 10:18
«Двое на одного»: инсайдер рассказал, кто займет пост защитника прав человека
Сегодня, 07:11
Тобольская бабушка отсудила право на удочерение внучки
Вчера, 06:15
В Тобольске пропала 15-летняя школьница. Фото
Сегодня, 10:31