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Пожароопасная обстановка сохраняется: сегодня будет солнце и холодный ветер

16 мая 2023, 02:05
Фото: 1MI

Ясное небо и + 19 градусов прогнозируют в Тюмени 16 мая

С утра в Тюмени будет + 15 градусов, к обеду потеплеет до + 19, передает сервис «Яндекс. Погода».

Ветер в ранние часы прогнозируют северо-западный с переходом на северный к вечерним часам. Он будет дуть со скоростью порядка 4 м/с, к обеду его порывы могут достигать 11 м/с.

День ожидается сухой и солнечный, так что о дождях пока придётся забыть.

Ночью столбики термометров опустятся до + 8 градусов.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени сохранится пожароопасная обстановка, северный ветер усилится и уменьшит влажность воздуха.

 

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#Елена Чебоксарова#Погода в Тюмени#Прогноз#Дождь#Общество#Новости тюмени#Тюменцы
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