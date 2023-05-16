Пожароопасная обстановка сохраняется: сегодня будет солнце и холодный ветер

Posted Сегодня, 02:05
Published Сегодня, 02:05
Modified Сегодня, 02:05
Updated Сегодня, 02:05
Ветер в ранние часы прогнозируют северо-западный с переходом на северный к вечерним часам. Он будет дуть со скоростью порядка 4 м/с, к обеду его порывы могут достигать 11 м/с.
День ожидается сухой и солнечный, так что о дождях пока придётся забыть.
Ночью столбики термометров опустятся до + 8 градусов.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени сохранится пожароопасная обстановка, северный ветер усилится и уменьшит влажность воздуха.