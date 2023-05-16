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Особняк Петра Ядрышникова продается в центре Тюмени за 55 млн рублей

16 мая 2023, 10:43
Фото: 1MI

Красивый особняк купца Петра Ядрышникова продают в Тюмени за 55 миллионов рублей

В областной столице продают 120-летнее здание купца Петра Ядрышникова. Об этом сообщается на сайте ГИС Торги. Стоимость объекта культурного наследия почти 55 млн рублей.

Земельный участок на улице Челюскинцев, 8, продаётся отдельно уже за 31 млн.

«Дом П.Г.Ядрышникова» отнесен к  объектам культурного наследия», — сообщается на сайте ГИС Торги.

Итоги аукциона станут известны 20 июля. Дом сибирского купца построен в дворцовом стиле, но уже долгое время не используется. Площадь строения около 1 700 квадратных метров.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени за 57 млн рублей продают пищевое предприятие, которое поставляет продукцию для Росгвардии и детских садов.

За 57 млн рублей в Тюмени продается предприятие, которое кормит силовиков и детей
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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Деньги#Александр Мязин
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