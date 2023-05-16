Особняк Петра Ядрышникова продается в центре Тюмени за 55 млн рублей

Posted Сегодня, 10:43
Published Сегодня, 10:43
Modified Сегодня, 10:43
Updated Сегодня, 10:43
Земельный участок на улице Челюскинцев, 8, продаётся отдельно уже за 31 млн.
«Дом П.Г.Ядрышникова» отнесен к объектам культурного наследия», — сообщается на сайте ГИС Торги.
Итоги аукциона станут известны 20 июля. Дом сибирского купца построен в дворцовом стиле, но уже долгое время не используется. Площадь строения около 1 700 квадратных метров.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени за 57 млн рублей продают пищевое предприятие, которое поставляет продукцию для Росгвардии и детских садов.