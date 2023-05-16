Огромная пробка в 4,5 км около ТЭЦ-2 в Тюмени из-за ремонтных работ. Скрин

Posted Сегодня, 12:59
Published Сегодня, 12:59
Modified Сегодня, 13:00
Updated Сегодня, 13:00
В вечерний час пик заторы растянулись уже на 4,5 километра. В других районах города серьёзных пробок не наблюдается.
«Мы здесь плотно стоим», - отметил пользователь сервиса 2ГИС.
На 17:45 в городе произошло только 4 ДТП, о серьёзных происшествиях не сообщается.
Ранее «Наш город» отмечал, что до 24 июля в Тюмени закроют автомобильное движение на улице Механической из-за ремонта. Водителям предлагают воспользоваться улицами Республики и Холодильной.