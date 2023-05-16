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Огромная пробка в 4,5 км около ТЭЦ-2 в Тюмени из-за ремонтных работ. Скрин

16 мая 2023, 12:59
Фото: 1MI

На объездной дороге Тюмени возникла огромная пробка из-за ремонта трассы

В областной столице 16 мая около ТЭЦ-2 возникла огромная пробка. По данным сервиса 2ГИС, здесь идёт ремонт дороги.

В вечерний час пик заторы растянулись уже на 4,5 километра. В других районах города серьёзных пробок не наблюдается.

«Мы здесь плотно стоим», - отметил пользователь сервиса 2ГИС.

На 17:45 в городе произошло только 4 ДТП, о серьёзных происшествиях не сообщается.

Ранее «Наш город» отмечал, что до 24 июля в Тюмени закроют автомобильное движение на улице Механической из-за ремонта. Водителям предлагают воспользоваться улицами Республики и Холодильной.

До 24 июля в Тюмени закроют автомобильное движение на улице Механической. Скрин
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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Безопасность на дорогах#Дороги#Александр Мязин
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