Нехватка препарата "Норколут" в аптеках вызывает обеспокоенность у пациентов

Posted Сегодня, 11:04
Published Сегодня, 11:04
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
Участники фармацевтического рынка сообщают, что последняя поставка препарата дистрибьюторам была осуществлена в декабре 2022 года, и с тех пор его запасы быстро иссякли.
Компания-производитель "Гедеон Рихтер" объясняет задержку в поставках "Норколута" логистическими проблемами, однако заверяет, что в Россию уже была доставлена новая большая партия препарата. Согласно оценкам экспертов, через две-три недели "Норколут" снова поступит в аптеки, пишут Известия.
Ситуация вызывает беспокойство у пациентов, так как "Норколут" является необходимым препаратом для многих женщин, страдающих гормональными заболеваниями. В настоящее время полных аналогов данного лекарства по составу нет, однако врачи отмечают, что в некоторых случаях возможно заменить его другими средствами.
Медицинские специалисты рекомендуют обратиться к врачу, чтобы получить консультацию и найти оптимальное решение в случае временной нехватки "Норколута". Важно помнить, что самостоятельная замена препарата без медицинского совета может привести к нежелательным последствиям.