Нехватка препарата "Норколут" в аптеках вызывает обеспокоенность у пациентов

Ситуация вызывает беспокойство у пациентов, так как "Норколут" является необходимым препаратом для многих женщин, страдающих гормональными заболеваниями. В настоящее время полных аналогов данного лекарства по составу нет, однако врачи отмечают, что в некоторых случаях возможно заменить его другими средствами.