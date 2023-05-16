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Posted Сегодня, 11:04

Published Сегодня, 11:04

Modified Сегодня, 11:05

Updated Сегодня, 11:05

Нехватка препарата "Норколут" в аптеках вызывает обеспокоенность у пациентов

16 мая 2023, 11:04
Последнее время в аптеках России стало заметно отсутствие средства "Норколут", которое широко применяется для лечения гормональных заболеваний, связанных с половой функцией у женщин.

Участники фармацевтического рынка сообщают, что последняя поставка препарата дистрибьюторам была осуществлена в декабре 2022 года, и с тех пор его запасы быстро иссякли.

Компания-производитель "Гедеон Рихтер" объясняет задержку в поставках "Норколута" логистическими проблемами, однако заверяет, что в Россию уже была доставлена новая большая партия препарата. Согласно оценкам экспертов, через две-три недели "Норколут" снова поступит в аптеки, пишут Известия.

Ситуация вызывает беспокойство у пациентов, так как "Норколут" является необходимым препаратом для многих женщин, страдающих гормональными заболеваниями. В настоящее время полных аналогов данного лекарства по составу нет, однако врачи отмечают, что в некоторых случаях возможно заменить его другими средствами.

Медицинские специалисты рекомендуют обратиться к врачу, чтобы получить консультацию и найти оптимальное решение в случае временной нехватки "Норколута". Важно помнить, что самостоятельная замена препарата без медицинского совета может привести к нежелательным последствиям.

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