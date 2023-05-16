Нацпроект «Экология» споткнулся о евроконтейнер из-за минтранса России

Posted Сегодня, 07:47
Published Сегодня, 07:47
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Updated Сегодня, 07:49
С 2019 года Россия начала переход на цивилизованное обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Одним из основных нововведений «мусорной» реформы стали евроконтейнеры для сбора и хранения ТКО, которые повсеместно устанавливают на контейнерных площадках. Это уже ставшие привычными баки из пластика с крышками.
Перевооружение контейнерного парка потребовало наличие специализированной техники, которая способна быстро и эффективно выгружать из них мусор. Тысячи современных мусоровозов от российских транспортных компаний вышли на линии.
Все они оборудованы специальным кузовом (муросборником) с гидравлической системой опрокидывания контейнеров и прессования ТКО для уменьшения их объема.
Наиболее распространенным является мусоровоз российских производителей на базе КАМАЗ-53605 (шасси). Если без дополнительного оборудования и груза такой автомобиль весит всего 6,9 тонн, то при полном «параде» с грузом его вес увеличивается до 20,5 тонн. В компании «ТКО-сервис», которая обеспечивает вывоз отходов в северных территориях Свердловской области и в Нижнем Тагиле основной парк состоит именно из таких машин.
Заместитель директора по производству Андрей Пропп уверен в технике. Она манёвренная, надёжная, позволяет быстро выполнять работу на площадках, освобождая баки, заявил он.
Для евроконтейнеров, другого варианта разгрузки, кроме как с задней части грузовика нет. Все аналоги состоят примерно из одного и того же технологического оборудования, важной частью которого является гидравлика, опрокидывающая контейнер в кузов автомобиля и гидравлический пресс.
По словам Андрея Проппа, без пресса машины переполнялись бы отходами уже с первых 3 контейнерных площадок. Утяжелённая задняя часть грузовика из-за навесного оборудования и пресса дает нагрузку на заднюю ось. Производитель её определил в 13 тонн.
На протяжении нескольких лет региональные операторы по обращению с ТКО обращаются в разные инстанции, так как мусоровозы для евро контейнеров не проходят по нагрузке на заднюю ось требования весового контроля на федеральных и региональных трассах. Установленный вес на одну ось для грузовиков в России составляет 10 тонн +10%. Если по передней оси производитель указал нагрузку 7,5 тонн, то шасси с гидравликой и прессом никак не окажется меньше допустимых норм.
Регоператоры предлагали включить мусоровозы в перечень минтранса России. Сейчас в нем находится военная техника и спецмашины МЧС. Их не штрафуют за передвижение по дорогам тяжеловесов. Штраф на один автомобиль за одно такое нарушение составляет от 150 до 400 тысяч рублей. Проще либо не выезжать на линию, либо отказаться от евроконтейнеров и оборудованных для них грузовиков.
«Скинуть» вес, сократить нагрузку на заднюю ось никак не получится. Просто машина не сможет разгружать евроконтейнеры, которые повсеместно стоят на площадках, — рассказал замдиректора ООО «ТКО-сервис» Андрей Пропп.
В ассоциации организаций, операторов и специалистов в сфере обращения с отходами «Чистая страна» считают, что проблема «нагрузки на ось» является системной и требует решения на уровне федерального центра.
Сопредседатель экологического общества «Зеленый щит», главный редактор ИА «Уральский меридиан» Александр Аникин считает, что вся отрасль «идет в ногу», отвечая основным целям нацпроекта «Экология», а Минтранспорта России — «не в ногу».
Не думаю, что чиновники считают, что стоит отказаться от евроконтейнеров и найти им замену. Но как организовать их разгрузку, чтобы не нарушать норматив, специалисты минтранспорта никому не рассказывают. Может они и знают еще какой-то способ освобождения контейнерных площадок от ТКО, но ни с кем этим ноу-хау не делятся, — сказал Александр Аникин.
За 4 года уже сменился не один кабинет министров России, а проблема так и остается нерешенной.