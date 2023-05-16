Молодой житель Тобольска погиб при проведении СВО. Фото

Posted Сегодня, 10:18
Published Сегодня, 10:18
Modified Сегодня, 10:21
Updated Сегодня, 10:21
«26 апреля г погиб под Артëмовском боец ЧВК «Вагнер» Доропеев Максим Алексеевич. Прощание с Максимом пройдёт 18 мая в 11:00 в морге, в 12:00 отпевание в часовне на кладбище Алемасово», - сообщил подписчик паблика «Типичный Тобольск».
Ранее «Наш город» отмечал, что в Тюменской области будут оказывать психологическую помощь участникам СВО, вернувшимся домой. Это позволит успешно провести социальную адаптацию и медицинскую реабилитацию людей.