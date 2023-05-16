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Молодой житель Тобольска погиб при проведении СВО. Фото

16 мая 2023, 10:18
Фото: Скрин "Типичный Тобольск"

Молодой тоболяк скончался при проведении СВО. Фото

В паблике «Типичный Тобольск» 16 мая сообщили, что в апреле погиб боец ЧВК «Вагнер» Доропеев Максим Алексеевич. Это произошло в ходе СВО под Артëмовском.
«26 апреля г погиб под Артëмовском боец ЧВК «Вагнер» Доропеев Максим Алексеевич. Прощание с Максимом пройдёт 18 мая в 11:00 в морге, в 12:00 отпевание в часовне на кладбище Алемасово», - сообщил подписчик паблика «Типичный Тобольск».

Ранее «Наш город» отмечал, что в Тюменской области будут оказывать психологическую помощь участникам СВО, вернувшимся домой. Это позволит успешно провести социальную адаптацию и медицинскую реабилитацию людей.

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#Общество#Тюменцы#Происшествия#Военные#Погибшие
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