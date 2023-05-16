Молодой житель Тобольска погиб при проведении СВО. Фото

Молодой тоболяк скончался при проведении СВО. Фото

В паблике «Типичный Тобольск» 16 мая сообщили, что в апреле погиб боец ЧВК «Вагнер» Доропеев Максим Алексеевич. Это произошло в ходе СВО под Артëмовском.