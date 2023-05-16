Министр МЧС РФ и Александр Моор встретились с тюменскими погорельцами

Posted Сегодня, 01:14
Published Сегодня, 01:14
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Updated Сегодня, 02:33
На встрече тюменцы подняли вопрос о вырубке деревьев. Куренков заверил, что представит на рассмотрение комплекс предложений по данному вопросу. Одним из вариантов будет разработка проекта по вырубке зелёных насаждений в 50 метрах от населённых пунктов.
Также министр дал обещание увеличить авиагруппировку МЧС в аэропорту Рощино.
Один из жителей Тюменского района, дом которого сгорел, поблагодарил пожарных, волонтеров и местные власти за усилия и героический труд.
«Хочу сказать большое спасибо пожарным, команде губернатора, администрации района и сельского поселения, волонтерам. Они нас не покидали. Продукты предоставили, жилье дали, одежду, всем необходимым обеспечили», — сказал тюменец.
Ранее «Наш город» писал, что Александр Моор подписал постановление, согласно которому тюменцы, дома которых пострадали при пожарах, получат выплаты. На встрече губернатор сообщил, что они уже оформлены: люди получат их в ближайшее время.