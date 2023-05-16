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Министр МЧС РФ и Александр Моор встретились с тюменскими погорельцами

16 мая 2023, 01:14
Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Пострадавшие от пожаров тюменцы поблагодарили волонтеров и Моора

Глава МЧС РФ Александр Куренков и губернатор Александр Моор встретились в селе Успенка с жителями Тюменского района, дома которых пострадали в результате пожара, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

На встрече тюменцы подняли вопрос о вырубке деревьев. Куренков заверил, что представит на рассмотрение комплекс предложений по данному вопросу. Одним из вариантов будет разработка проекта по вырубке зелёных насаждений в 50 метрах от населённых пунктов.

Также министр дал обещание увеличить авиагруппировку МЧС в аэропорту Рощино.

Один из жителей Тюменского района, дом которого сгорел, поблагодарил пожарных, волонтеров и местные власти за усилия и героический труд.

«Хочу сказать большое спасибо пожарным, команде губернатора, администрации района и сельского поселения, волонтерам. Они нас не покидали. Продукты предоставили, жилье дали, одежду, всем необходимым обеспечили», — сказал тюменец.

Ранее «Наш город» писал, что Александр Моор подписал постановление, согласно которому тюменцы, дома которых пострадали при пожарах, получат выплаты. На встрече губернатор сообщил, что они уже оформлены: люди получат их в ближайшее время.

 

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Видео: правительства региона
#Елена Чебоксарова#Пожар#МЧС#Александр Куренков#Александр Моор#Село Успенка#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Видео
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