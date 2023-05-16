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Updated Сегодня, 11:07

Компания LG возобновляет набор персонала в России

16 мая 2023, 11:05
Компания LG, один из ведущих производителей электроники, возобновила набор персонала в России, сообщают источники в компании, о которых узнали «Известия». Вакансии программистов для работы в офисе в Санкт-Петербурге уже размещены на популярном сервисе поиска работы hh.ru.

Согласно экспертам, причиной набора персонала может стать предстоящий выход новых моделей техники от LG. Для успешного представления продукции на российском рынке необходимо локализовать меню и прошивки устройств на русский язык. Это подтверждает намерение компании продолжать работать и развиваться в России, пишут Известия.

Несмотря на приостановку поставок техники с марта 2022 года, LG проявляет интерес к российскому рынку. Этому свидетельствует тот факт, что компания до сих пор не продала свой завод, расположенный в Подмосковье. Кроме того, официальные представители LG опровергли информацию о переносе производственных линий завода в страны СНГ.

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