Компания LG возобновляет набор персонала в России

Posted Сегодня, 11:05
Published Сегодня, 11:05
Modified Сегодня, 11:07
Updated Сегодня, 11:07
Согласно экспертам, причиной набора персонала может стать предстоящий выход новых моделей техники от LG. Для успешного представления продукции на российском рынке необходимо локализовать меню и прошивки устройств на русский язык. Это подтверждает намерение компании продолжать работать и развиваться в России, пишут Известия.
Несмотря на приостановку поставок техники с марта 2022 года, LG проявляет интерес к российскому рынку. Этому свидетельствует тот факт, что компания до сих пор не продала свой завод, расположенный в Подмосковье. Кроме того, официальные представители LG опровергли информацию о переносе производственных линий завода в страны СНГ.