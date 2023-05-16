Компания LG возобновляет набор персонала в России

Несмотря на приостановку поставок техники с марта 2022 года, LG проявляет интерес к российскому рынку. Этому свидетельствует тот факт, что компания до сих пор не продала свой завод, расположенный в Подмосковье. Кроме того, официальные представители LG опровергли информацию о переносе производственных линий завода в страны СНГ.