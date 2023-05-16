«Двое на одного»: инсайдер рассказал, кто займет пост защитника прав человека

Олег Датских уроженец Ялуторовска. Мужчина начал службу в ноябре 1997 года в должности инспектора отделения паспортно–визовой службы Ялуторовского РОВД Тюменской области. В 2000 году был назначен на пост начальника отделения паспортно– визовой службы. Но уже с 2007 года Датских был начальником межрайонного отдела УФМС России по Тюменской области. В апреле 2009 года он вырос до заместителя начальника регионального УФМС.