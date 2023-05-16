«Двое на одного»: инсайдер рассказал, кто займет пост защитника прав человека

Posted Сегодня, 07:11
Published Сегодня, 07:11
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Updated Сегодня, 07:13
В рейтинге влиятельных персон 2022 года Сергей Миневцев занял 14 место. Омбудсмен окончил лечебный факультет Тюменского государственного медицинского института в 1985 году. С 1987 года по 2000 год работал в Тюменской городской клинической больнице № 2 врачом анестезиологом-реаниматологом, заместителем главного врача по социально-экономическим вопросам.
Позже переехал работать в ХМАО — директором, первым заместителем исполнительного директора Нефтеюганского филиала ОФОМС. После чего год занимал пост заместителя директора департамента здравоохранения Тюменской области.
В апреле 2005 года он был назначен главным врачом тюменской ОКБ. В 2013 году был учрежден региональный институт уполномоченных по правам человека, во главе которого поставили Миневцева. В 2018 году он был переизбран на эту должность.
За время работы он ежегодно вместе со специалистами посещал районы области. С каждым годом количество обращений к уполномоченному неуклонно росло.
«Были встречи с главами администраций, руководителями региональных подразделений МВД, прокуратуры, федеральной службы исполнения наказаний, миграционной службы, судебными приставами. Во время поездок велся личный приём граждан», — говорил Миневцев о своей работе.
В этом году, выступая перед депутатами областной Думы он подчеркнул, что в 2022 году поступило самое большое количество обращений — 1 686. Около 34% обращений получено из Тюмени, 21% — от населения муниципальных районов области, 35% — из учреждений УФСИН России по Тюменской области, 10% — из других регионов.
Но на третий срок Миневцев решил не избираться, известно, что 24 мая с него будут сняты полномочи и переданы новому уполномоченному. Источник «Нашего города» рассказал о том, что на это место претендуют 2 кандидата — Олег Датских и Владислав Чернов.
Олег Датских уроженец Ялуторовска. Мужчина начал службу в ноябре 1997 года в должности инспектора отделения паспортно–визовой службы Ялуторовского РОВД Тюменской области. В 2000 году был назначен на пост начальника отделения паспортно– визовой службы. Но уже с 2007 года Датских был начальником межрайонного отдела УФМС России по Тюменской области. В апреле 2009 года он вырос до заместителя начальника регионального УФМС.
В 2014 Датских переехал в Челябинск, где был назначен на должность начальника УФМС России по Челябинской области. В 2016 служба расформировалась и мужчину перевели на пост заместителя министра имущества и природных ресурсов Челябинской области. С 2017 по 2019 год работал руководителем Государственной жилищной инспекции региона, но ушел в отставку и вернулся в Тюмень.
В 2020 году глава города Руслан Кухарук назначил Датских руководителем департамента безопасности жизнедеятельности, этот пост мужчина занимает и по сей день.
Учитывая послужной список чиновника, новая должность ему впору, однако стоит учитывать, что ведомство, возглавляемое Олегом Датских сейчас, ответственно, в том числе, и за контроль по соблюдению установленного в Тюменской области особого противопожарного режима.
А потому наш источник в органах власти сообщает о вероятности назначения на должность другого кандидата.
Ранее Чернов был председателем комитета по делам национальностей, но срок занимаемой должности истек сегодня 1 ноября 2022 года и распоряжение о снятии полномочий в связи с истечение срока контракта было подписано губернатором Тюменской области Александром Моором.
Должностной список у Чернова мал. Из громких должностей — только комитет по делам национальностей, который он возглавлял с 2013 года. Однако есть информация о том, что экс-чиновник все же может вернуться в правительство на должность Миневцева, учитывая имеющиеся связи.