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«Двое на одного»: инсайдер рассказал, кто займет пост защитника прав человека

16 мая 2023, 07:11
Фото: admtyumen.ru
Кто сменит тюменца Сергея Миневцева на посту уполномоченного по правам человека

Кто сменит тюменца Сергея Миневцева на посту уполномоченного по правам человека

Источник «Нашего города» рассказал, что сейчас еще идет активное обсуждение кандидатов на должность уполномоченного по правам человека в Тюменской области. 24 мая Сергей Миневцев пожмет руку своему преемнику. Кто им будет?

Миневцев — 10 лет в должности

Сергей Миневцев два срока занимал должность уполномоченного по правам человекаСергей Миневцев два срока занимал должность уполномоченного по правам человека
Сергей Миневцев два срока занимал должность уполномоченного по правам человека
Фото: admtyumen.ru

В рейтинге влиятельных персон 2022 года Сергей Миневцев занял 14 место. Омбудсмен окончил лечебный факультет Тюменского государственного медицинского института в 1985 году. С 1987 года по 2000 год работал в Тюменской городской клинической больнице № 2 врачом анестезиологом-реаниматологом, заместителем главного врача по социально-экономическим вопросам.

Сергей Миневцев работал в Тюменской городской клинической больнице № 2 врачом анестезиологом-реаниматологом.Сергей Миневцев работал в Тюменской городской клинической больнице № 2 врачом анестезиологом-реаниматологом.
Сергей Миневцев работал в Тюменской городской клинической больнице № 2 врачом анестезиологом-реаниматологом.
Фото: 1MI

Позже переехал работать в ХМАО — директором, первым заместителем исполнительного директора Нефтеюганского филиала ОФОМС. После чего год занимал пост заместителя директора департамента здравоохранения Тюменской области.

В апреле 2005 года он был назначен главным врачом тюменской ОКБ. В 2013 году был учрежден региональный институт уполномоченных по правам человека, во главе которого поставили Миневцева. В 2018 году он был переизбран на эту должность.

За время работы он ежегодно вместе со специалистами посещал районы области. С каждым годом количество обращений к уполномоченному неуклонно росло.

«Были встречи с главами администраций, руководителями региональных подразделений МВД, прокуратуры, федеральной службы исполнения наказаний, миграционной службы, судебными приставами. Во время поездок велся личный приём граждан», — говорил Миневцев о своей работе.

В этом году, выступая перед депутатами областной Думы он подчеркнул, что в 2022 году поступило самое большое количество обращений — 1 686. Около 34% обращений получено из Тюмени, 21% — от населения муниципальных районов области, 35% — из учреждений УФСИН России по Тюменской области, 10% — из других регионов.

Но на третий срок Миневцев решил не избираться, известно, что 24 мая с него будут сняты полномочи и переданы новому уполномоченному. Источник «Нашего города» рассказал о том, что на это место претендуют 2 кандидата — Олег Датских и Владислав Чернов.

Первый кандидат — Олег Датских

Олег Датских может занять пост уполномоченного по правам человекаОлег Датских может занять пост уполномоченного по правам человека
Олег Датских может занять пост уполномоченного по правам человека
Фото: er.ru

Олег Датских уроженец Ялуторовска. Мужчина начал службу в ноябре 1997 года в должности инспектора отделения паспортно–визовой службы Ялуторовского РОВД Тюменской области. В 2000 году был назначен на пост начальника отделения паспортно– визовой службы. Но уже с 2007 года Датских был начальником межрайонного отдела УФМС России по Тюменской области. В апреле 2009 года он вырос до заместителя начальника регионального УФМС.

В 2014 Датских переехал в Челябинск, где был назначен на должность начальника УФМС России по Челябинской области. В 2016 служба расформировалась и мужчину перевели на пост заместителя министра имущества и природных ресурсов Челябинской области. С 2017 по 2019 год работал руководителем Государственной жилищной инспекции региона, но ушел в отставку и вернулся в Тюмень.

В 2020 году глава города Руслан Кухарук назначил Датских руководителем департамента безопасности жизнедеятельности, этот пост мужчина занимает и по сей день.

Учитывая послужной список чиновника, новая должность ему впору, однако стоит учитывать, что ведомство, возглавляемое Олегом Датских сейчас, ответственно, в том числе, и за контроль по соблюдению установленного в Тюменской области особого противопожарного режима.

А потому наш источник в органах власти сообщает о вероятности назначения на должность другого кандидата.

Второй кандидат — Владислав Чернов

Владислав Чернов также может занять пост уполномоченного по правам человекаВладислав Чернов также может занять пост уполномоченного по правам человека
Владислав Чернов также может занять пост уполномоченного по правам человека
Фото: news.utmn.ru

Ранее Чернов был председателем комитета по делам национальностей, но срок занимаемой должности истек сегодня 1 ноября 2022 года и распоряжение о снятии полномочий в связи с истечение срока контракта было подписано губернатором Тюменской области Александром Моором.

Должностной список у Чернова мал. Из громких должностей — только комитет по делам национальностей, который он возглавлял с 2013 года. Однако есть информация о том, что экс-чиновник все же может вернуться в правительство на должность Миневцева, учитывая имеющиеся связи.

#Алиса Вернер#Сергей Миневцев#Уполномоченный по правам человека#Должность#Правительство области#Правительство Тюменской области#Тюмень#Тюменская область#Кадровые изменения#Права человека#Чиновники
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