До 24 июля в Тюмени закроют автомобильное движение на улице Механической. Скрин

Posted Сегодня, 12:15
Published Сегодня, 12:15
Modified Сегодня, 12:15
Updated Сегодня, 12:15
Для объезда автомобилисты смогут использовать улицы Холодильную и Республики.
«В связи с капитальным ремонтом участка тепловой сети будет прекращено
движение транспортных средств на следующих участках: с 03.06.2023 по 04.06.2023 по ул. Механической от дома № 35/1 до пересечения с ул. Холодильной; с 05.06.2023 по 24.07.2023 по ул. Механической от сквера им. Г.И. Дьяконова-Дьяченкова до пересечения с ул. Холодильной», - сообщают чиновники администрации Тюмени.
На данный момент в города начинается сезон ремонтных работ. С 20 мая в Тюмени перекроют участок улицы Ленина, дорога будет закрыта до 31 августа. Из-за этих изменений внесены корректировки в расписание 20 тюменских автобусов, это актуально для абитуриентов, студентов и преподавателей. В данный момент на улице Республики №6 действует временная остановка по направлению в центр. Вторая будет организована в районе сквера Прощания.
С 22 по 27 мая дорожные службы закроют для проезда улицу Серова в районе пересечения с Максима Горького. Здесь запланировано 5 этапов работ, до 2 июля частично перекроют улицу 50 лет Октября. Это довольно оживлённый участок трассы, в городе возникнут пробки. Часть улицы Холодильной закроют для автомобилей с 13 мая до 10 августа (между 50 лет Октября и Республики). Помимо этого, в июне, со 2-го по 5-е число, ограничат движение на пересечении улиц Котовского и Холодильной. Эксперты ожидают серьёзные пробки в этом районе.