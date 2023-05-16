До 24 июля в Тюмени закроют автомобильное движение на улице Механической. Скрин

С 22 по 27 мая дорожные службы закроют для проезда улицу Серова в районе пересечения с Максима Горького. Здесь запланировано 5 этапов работ, до 2 июля частично перекроют улицу 50 лет Октября. Это довольно оживлённый участок трассы, в городе возникнут пробки. Часть улицы Холодильной закроют для автомобилей с 13 мая до 10 августа (между 50 лет Октября и Республики). Помимо этого, в июне, со 2-го по 5-е число, ограничат движение на пересечении улиц Котовского и Холодильной. Эксперты ожидают серьёзные пробки в этом районе.