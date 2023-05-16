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Александр Моор привез раненым тюменским бойцам в Москву сибирские деликатесы

16 мая 2023, 16:42
Фото: 1MI

Губернатор Тюменской области навестил раненых в зоне СВО бойцов

Губернатор Александр Моор посетил тюменских бойцов, раненых в зоне СВО, в столичном госпитале Минобороны, куда привез им сибирские деликатесы. Об этом он рассказал в своём telegram-канале.
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Воины

Губернатор добавил, что, несмотря на тяжелые ранения, воины сохраняют высокий боевой дух.

Моор сообщил, что к одному из младших сержантов, который в настоящее время может передвигаться только на коляске, приехала мама. Он нацелен встать на ноги, а глава Тюменской области уверен: когда мать рядом, сын быстрее идёт на поправку.

Все военнослужащие в госпитале — мобилизованные. По словам губернатора, несмотря ни на что, они сохранили огромное желание продолжать защищать свою Родину. В настоящее время прямо в госпитале проводится их переподготовка.

Ранее «Наш город» писал, что в облдуму на рассмотрение внесён законопроект об оказании психологической помощи мужчинам, вернувшимся из зоны СВО.

 

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#Елена Чебоксарова#СВО#Ранения#Бойцы#Воины#Александр Моор#Общество#Новости тюмени
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