Александр Моор поручил оказать материальную помощь на ремонт дома многодетной семье

Posted 16 мая 13:09
Published 16 мая 13:09
Modified Сегодня, 08:47
Updated Сегодня, 08:47
Двухэтажный дом площадью свыше 94 квадратных метров многодетные родители, воспитывающие пятерых детей школьного и дошкольного возраста, построили сами, используя средства материнского капитала. Но на отделку второго этажа денег уже не хватило. Самостоятельно справиться с этой трудной жизненной ситуацией семья не имеет возможности.
«Семья трудолюбивая, с крепким личным подсобным хозяйством. Держат корову, теленка и птицу, сами заготавливают корма. Нужно, чтобы ребятишки росли в комфортных условиях», — вник в ситуацию Александр Моор.
Кроме того, по итогам приема по личным вопросам Александр Моор дал ряд поручений, касающихся благоустройства и усовершенствования дорожной инфраструктуры в городах Ишиме и Тобольске.