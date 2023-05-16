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Posted 16 мая 13:09

Published 16 мая 13:09

Modified Сегодня, 08:47

Updated Сегодня, 08:47

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Александр Моор поручил оказать материальную помощь на ремонт дома многодетной семье

16 мая 2023, 13:09
Фото: 1MI

Многодетной семье из Уватского района помогут отремонтировать дом

Губернатор Тюменской области Александр Моор поручил оказать многодетной семье из Уватского района материальную помощь на ремонт дома. Об этом тюменцы попросили главу региона во время приема по личным вопросам.

Двухэтажный дом площадью свыше 94 квадратных метров многодетные родители, воспитывающие пятерых детей школьного и дошкольного возраста, построили сами, используя средства материнского капитала. Но на отделку второго этажа денег уже не хватило. Самостоятельно справиться с этой трудной жизненной ситуацией семья не имеет возможности.

«Семья трудолюбивая, с крепким личным подсобным хозяйством. Держат корову, теленка и птицу, сами заготавливают корма. Нужно, чтобы ребятишки росли в комфортных условиях», — вник в ситуацию Александр Моор.

Кроме того, по итогам приема по личным вопросам Александр Моор дал ряд поручений, касающихся благоустройства и усовершенствования дорожной инфраструктуры в городах Ишиме и Тобольске.

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