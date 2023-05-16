Александр Моор поручил оказать материальную помощь на ремонт дома многодетной семье

Двухэтажный дом площадью свыше 94 квадратных метров многодетные родители, воспитывающие пятерых детей школьного и дошкольного возраста, построили сами, используя средства материнского капитала. Но на отделку второго этажа денег уже не хватило. Самостоятельно справиться с этой трудной жизненной ситуацией семья не имеет возможности.