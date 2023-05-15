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«Жить невозможно, валятся с потолка»: тюменцы снова жалуются на нашествие тараканов

15 мая 2023, 15:07
Фото: 1MI

Жители Тюмени жалуются на большое количество тараканов по адресу Шаимский проезд

В социальных сетях распространилась жалоба на тараканов от жильцов дома по адресу Шаимский проезд, 14. Анонимный подписчик обратился к УК «Север» с просьбой решить проблему.
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Местные жители поделились в комментариях, что уже не могут вытравить насекомых своими силами.

«Снимаю квартиру в этом доме, готова тоже присоединиться и написать жалобу. Они под ногами на первых двух этажах хрустят!» — рассказала тюменка в паблике «ЧС Тюмень».


Напомним, что горожане уже давно жалуются на тараканов в жилых домах, детских садах, школах и даже торговых центрах, которых после обработки дезинсекторами становится ещё больше.

«На Газовиков, 29, то же самое. Год живём тут, завелись три месяца спустя после переезда. Думали, мы что-то не так делаем, но сейчас видим их на первом этаже и даже катающихся в лифте. Травили, три месяца — и снова в квартире», — поделилась подписчица паблика «ЧП Тюмень ЧС».

Ранее «Наш город» писал, что Роспотребнадзор проверил одну из организаций, предлагающую услуги по дезинсекции.

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#Елена Чебоксарова#Тараканы#Насекомые#Жалоба#Общество#Тюменцы
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