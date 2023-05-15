«Жить невозможно, валятся с потолка»: тюменцы снова жалуются на нашествие тараканов

Posted Сегодня, 15:07
Published Сегодня, 15:07
Modified Сегодня, 15:41
Updated Сегодня, 15:41
Местные жители поделились в комментариях, что уже не могут вытравить насекомых своими силами.
«Снимаю квартиру в этом доме, готова тоже присоединиться и написать жалобу. Они под ногами на первых двух этажах хрустят!» — рассказала тюменка в паблике «ЧС Тюмень».
Напомним, что горожане уже давно жалуются на тараканов в жилых домах, детских садах, школах и даже торговых центрах, которых после обработки дезинсекторами становится ещё больше.
«На Газовиков, 29, то же самое. Год живём тут, завелись три месяца спустя после переезда. Думали, мы что-то не так делаем, но сейчас видим их на первом этаже и даже катающихся в лифте. Травили, три месяца — и снова в квартире», — поделилась подписчица паблика «ЧП Тюмень ЧС».
Ранее «Наш город» писал, что Роспотребнадзор проверил одну из организаций, предлагающую услуги по дезинсекции.