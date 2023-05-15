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За сутки в Тюменской области случился новый природный пожар

15 мая 2023, 07:16
Фото: 1MI

Тринадцать ландшафтных пожаров потушили в Тюменской области

Тринадцать ландшафтных пожаров на площади 527 гектаров удалось ликвидировать за минувшие сутки в регионе. Такие данные на 15 мая приводят в пресс-службе правительства области.

Восемь природных пожаров на площади более 5000 гектаров ещё действуют, пять из них локализовали на территории более 2000 гектаров.

За минувшие сутки произошёл один лесной пожар, два пожара на площади более 400 гектаров ликвидировали.

В настоящее время в Тюменской области зафиксировано девять ландшафтных пожаров на общей площади свыше 700 гектаров.

К тушению огня привлечены 993 человека, 202 единицы техники, 5 вертолётов и 1 самолёт.

Ранее «Наш город» писал, что пожары в Ишимском и Аромашевском районах потушили.

 

 

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#Елена Чебоксарова#Пожары в Тюменской области в 2023 году#Общество#Происшествия#Новости тюмени#Тюменцы
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