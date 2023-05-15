За сутки в Тюменской области случился новый природный пожар

Posted Сегодня, 07:16
Published Сегодня, 07:16
Modified Сегодня, 07:26
Updated Сегодня, 07:26
Восемь природных пожаров на площади более 5000 гектаров ещё действуют, пять из них локализовали на территории более 2000 гектаров.
За минувшие сутки произошёл один лесной пожар, два пожара на площади более 400 гектаров ликвидировали.
В настоящее время в Тюменской области зафиксировано девять ландшафтных пожаров на общей площади свыше 700 гектаров.
К тушению огня привлечены 993 человека, 202 единицы техники, 5 вертолётов и 1 самолёт.
Ранее «Наш город» писал, что пожары в Ишимском и Аромашевском районах потушили.