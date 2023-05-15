Воздух в Тюмени станет ещё опаснее: некоторым лучше не выходить из дома

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Количество опасных частиц в атмосфере увеличится примерно к 17.00. Труднее дышать станет жителям Абатского, Ишимского и Сорокинского районов.
А в Викуловском районе чувствительным людям вообще не рекомендуется выходить на улицу, так как сегодняшние прогулки могут привести их к проблемам с лёгкими и сердцем.
В настоящее время концентрация вредных частиц в Тюмени в 4,2 раза выше рекомендуемого ВОЗ среднегодового значения качества воздуха.
Ранее «Наш город» писал, что космический аппарат запечатлел природные пожары в Тюменской области.