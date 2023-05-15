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Воздух в Тюмени станет ещё опаснее: некоторым лучше не выходить из дома

15 мая 2023, 02:45
Фото: 1MI

Качество воздуха ухудшится в Тюменской области 15 мая

Качество воздуха значительно ухудшится к вечеру сегодняшнего дня в нескольких районах Тюменской области, передаёт метеосервис Ventusky.

Количество опасных частиц в атмосфере увеличится примерно к 17.00. Труднее дышать станет жителям Абатского, Ишимского и Сорокинского районов.

А в Викуловском районе чувствительным людям вообще не рекомендуется выходить на улицу, так как сегодняшние прогулки могут привести их к проблемам с лёгкими и сердцем.

В настоящее время концентрация вредных частиц в Тюмени в 4,2 раза выше рекомендуемого ВОЗ среднегодового значения качества воздуха.

Ранее «Наш город» писал, что космический аппарат запечатлел природные пожары в Тюменской области.

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#Елена Чебоксарова#Воздух#Качество#Дым#Общество#Тюменцы#Новости тюмени
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