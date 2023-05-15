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Волонтеры «Росводоканал Тюмень» дали новую жизнь озеру Бирюзовому

15 мая 2023, 10:21
Фото: «Росводоканал Тюмень»
В озере Бирюзовом в Нижнетавдинском районе закипела жизнь. Волонтеры «Росводоканал Тюмень» запустили туда 2000 мальков карпа и 150 белого амура.

Еще год назад водоем напоминал болото: берега озера заросли травой и были захламлены. Волонтеры предприятия решили очистить берег. Руководство компании поддержало инициативу, предоставив всю необходимую технику.

«Этому озеру больше 50 лет. Еще семилетним мальчишкой вместе с отцом я ходил сюда рыбачить. И очень хочу, чтобы здесь вновь водилась рыба, чтобы, как и прежде с удочками на берегу сидели старики и ребятишки», - говорит инициатор зарыбления озера, заместитель начальника цеха по водоподготовке «Росводоканал Тюмень» Александр Ломов.

Озеро Бирюзовое образовалось в конце 60-х годов на месте карьера, где добывался песок при строительстве Велижанской водоочистной станции. С 70-х годов озеро периодически зарыблялось, в нем ловились караси, окуни, чебаки, лещи, судаки и щуки. В конце 90-х рыбу уничтожили браконьеры. Озеро обмелело, а его берега заросли травой.

«Бирюзовое – это искусственное озеро, за которым надо следить. Волонтеры Росводоканала провели очень большую работу и сейчас водоем готов к тому, чтобы в нем водилась рыба. Выбор рыбы сделан тоже правильно - белый амур питается водорослями, травой, и, если молодь приживется, озеро не будет зарастать», - подчеркнула председатель комиссии по экономической политике и природопользованию Тюменской областной Думы Инна Лосева.

«Вопрос экологии является одним из приоритетных в области государственной политики. Благодарю руководство и волонтеров «Росводоканал Тюмень» за неравнодушие. Вы дали озеру вторую жизнь», - обратился к участникам акции председатель постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству Тюменской городской Думы Дмитрий Антипов.  

Стоит отметить, что Бирюзовое – не единственный водоем, над которым шефствуют волонтеры тюменского водоканала. Активные сотрудники предприятия ежегодно чистят берега озер Оброчное и Андреевское. 

«Росводоканал Тюмень» нацелен на улучшение экологии нашего региона. Экологичен весь наш рабочий процесс: в офисе мы значительно сократили использование бумаги, а на производстве используем энергосберегающие технологии, хороших результатов нам удалось достичь в области очистки сточных вод. И, конечно, мы участвуем в различных акциях по очистки берегов рек и озер», - рассказала генеральный директор «Росводоканал Тюмень» Ольга Сарбаева.

Волонтеры предприятия продолжат ухаживать за озером Бирюзовым. Рыбачить здесь можно будет не ранее чем через год и только с удочкой.

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