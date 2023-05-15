Волонтеры «Росводоканал Тюмень» дали новую жизнь озеру Бирюзовому

«Бирюзовое – это искусственное озеро, за которым надо следить. Волонтеры Росводоканала провели очень большую работу и сейчас водоем готов к тому, чтобы в нем водилась рыба. Выбор рыбы сделан тоже правильно - белый амур питается водорослями, травой, и, если молодь приживется, озеро не будет зарастать», - подчеркнула председатель комиссии по экономической политике и природопользованию Тюменской областной Думы Инна Лосева.