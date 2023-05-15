Волонтеры «Росводоканал Тюмень» дали новую жизнь озеру Бирюзовому

Posted Сегодня, 10:21
Published Сегодня, 10:21
Modified Сегодня, 10:21
Updated Сегодня, 10:21
Еще год назад водоем напоминал болото: берега озера заросли травой и были захламлены. Волонтеры предприятия решили очистить берег. Руководство компании поддержало инициативу, предоставив всю необходимую технику.
«Этому озеру больше 50 лет. Еще семилетним мальчишкой вместе с отцом я ходил сюда рыбачить. И очень хочу, чтобы здесь вновь водилась рыба, чтобы, как и прежде с удочками на берегу сидели старики и ребятишки», - говорит инициатор зарыбления озера, заместитель начальника цеха по водоподготовке «Росводоканал Тюмень» Александр Ломов.
Озеро Бирюзовое образовалось в конце 60-х годов на месте карьера, где добывался песок при строительстве Велижанской водоочистной станции. С 70-х годов озеро периодически зарыблялось, в нем ловились караси, окуни, чебаки, лещи, судаки и щуки. В конце 90-х рыбу уничтожили браконьеры. Озеро обмелело, а его берега заросли травой.
«Бирюзовое – это искусственное озеро, за которым надо следить. Волонтеры Росводоканала провели очень большую работу и сейчас водоем готов к тому, чтобы в нем водилась рыба. Выбор рыбы сделан тоже правильно - белый амур питается водорослями, травой, и, если молодь приживется, озеро не будет зарастать», - подчеркнула председатель комиссии по экономической политике и природопользованию Тюменской областной Думы Инна Лосева.
«Вопрос экологии является одним из приоритетных в области государственной политики. Благодарю руководство и волонтеров «Росводоканал Тюмень» за неравнодушие. Вы дали озеру вторую жизнь», - обратился к участникам акции председатель постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству Тюменской городской Думы Дмитрий Антипов.
Стоит отметить, что Бирюзовое – не единственный водоем, над которым шефствуют волонтеры тюменского водоканала. Активные сотрудники предприятия ежегодно чистят берега озер Оброчное и Андреевское.
«Росводоканал Тюмень» нацелен на улучшение экологии нашего региона. Экологичен весь наш рабочий процесс: в офисе мы значительно сократили использование бумаги, а на производстве используем энергосберегающие технологии, хороших результатов нам удалось достичь в области очистки сточных вод. И, конечно, мы участвуем в различных акциях по очистки берегов рек и озер», - рассказала генеральный директор «Росводоканал Тюмень» Ольга Сарбаева.
Волонтеры предприятия продолжат ухаживать за озером Бирюзовым. Рыбачить здесь можно будет не ранее чем через год и только с удочкой.