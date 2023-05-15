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Updated Сегодня, 13:38

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В Тюменской области в июне могут отключить ТВ и радио

15 мая 2023, 13:24
Фото: 1MI

Перебои в телерадиовещании возможны в двух районах Тюменской области

Сбои в работе телерадиовещания могут произойти в Тюменском и Викуловском районах в июне в связи с плановыми работами, сообщают в информцентре регионального правительства.

Временные неудобства для жителей Викулова возможны 1 числа, с 11 до 17 часов, жля жителей Тюменского района — 21 числа, в первой половине дня: с 8 до 12 часов.

Напомним, что перебои в вещании ожидаются в шести районах региона. Сегодня плановые работы проводятся в Абатском районе, а в ближайшие дни, 17 и 18 мая, они начнутся в Бердюжком и Уватском районах.

Ранее «Наш город писал», что в одном из сел Викуловского района бушевал пожар, во время которого погиб один местный житель.

 

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#Елена Чебоксарова#ТВ#Перебои с вещанием#Викулово#Тюменский район#Общество#Новости тюмени
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