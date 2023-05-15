В Тюменской области в июне могут отключить ТВ и радио

Posted Сегодня, 13:24
Published Сегодня, 13:24
Modified Сегодня, 13:38
Updated Сегодня, 13:38
Временные неудобства для жителей Викулова возможны 1 числа, с 11 до 17 часов, жля жителей Тюменского района — 21 числа, в первой половине дня: с 8 до 12 часов.
Напомним, что перебои в вещании ожидаются в шести районах региона. Сегодня плановые работы проводятся в Абатском районе, а в ближайшие дни, 17 и 18 мая, они начнутся в Бердюжком и Уватском районах.
Ранее «Наш город писал», что в одном из сел Викуловского района бушевал пожар, во время которого погиб один местный житель.