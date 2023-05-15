В Тюмени усилится ветер, потеплеет и не будет дождей

Posted Сегодня, 13:24
Published Сегодня, 13:24
Modified Сегодня, 13:24
Updated Сегодня, 13:24
Во вторник воздух прогреется до + 18 градусов, погода будет малооблачной. Северный ветер снизит влажность воздуха до 34%, с 14 до 17 часов возможны порывы до 10 метров в секунду.
Ясная погода ждёт тюменцев 17 и 18 мая. Осадков не ожидается, скорость ветра составит 4-10 м/с. 20 мая ветер станет южным, в Тюмени потеплеет до + 22 градусов. Влажность воздуха днём снизится до 25%.
Ранее «Наш город» сообщал, что в 5 районах Тюменской области действует чрезвычайная пожароопасная ситуация.