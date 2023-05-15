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В Тюмени усилится ветер, потеплеет и не будет дождей

15 мая 2023, 13:24
Фото: 1MI

Пожаров меньше не станет: в Тюмени потеплеет и усилится ветер

В областной столице ожидается потепление, усиление ветра и отсутствие осадков. По данным Гисметео, в Тюмени сохраняется пожароопасная обстановка.

Во вторник воздух прогреется до + 18 градусов, погода будет малооблачной. Северный ветер снизит влажность воздуха до 34%, с 14 до 17 часов возможны порывы до 10 метров в секунду.

Ясная погода ждёт тюменцев 17 и 18 мая. Осадков не ожидается, скорость ветра составит 4-10 м/с. 20 мая ветер станет южным, в Тюмени потеплеет до + 22 градусов. Влажность воздуха днём снизится до 25%.

Ранее «Наш город» сообщал, что в 5 районах Тюменской области действует чрезвычайная пожароопасная ситуация.

В пяти тюменских районах сохраняется чрезвычайная пожароопасность
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Пожар#Погода в Тюмени#Погода#Режим ЧС#МЧС
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