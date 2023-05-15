В Тюмени скончался руководитель института нефти и газа. Фото

Posted Сегодня, 11:47
Published Сегодня, 11:47
Modified Сегодня, 11:49
Updated Сегодня, 11:49
Тюменец - кандидат технических наук, академик Российской академии естественных наук, член ЦКР Роснедра. Леонид Бриллиант был автором 37 изобретений, был членом Попечительского совета ТюмГУ.
«Прощание с Леонидом Самуиловичем пройдёт завтра, 16.05.2023 в ритуальном зале Патрушево (г.Тюмень) с 14:00 до 15:00», - сообщается на сайте «Евразийского союза экспертов по недропользованию».
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменские вузы упали в рейтинге лучших образовательных учреждений РФ.