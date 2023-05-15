В Тюмени скончался руководитель института нефти и газа. Фото

Руководитель «Тюменского института нефти и газа» умер в Тюмени

Сегодня стало известно о смерти Леонида Бриллианта, с 1999 года он был руководителем ЗАО «Тюменский институт нефти и газа». О смерти сообщается на сайте «Евразийского союза экспертов по недропользованию».