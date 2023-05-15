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В Тюмени скончался руководитель института нефти и газа. Фото

15 мая 2023, 11:47
Фото: Скрин в ВК ТИУ

Руководитель «Тюменского института нефти и газа» умер в Тюмени

Сегодня стало известно о смерти Леонида Бриллианта, с 1999 года он был руководителем ЗАО «Тюменский институт нефти и газа». О смерти сообщается на сайте «Евразийского союза экспертов по недропользованию».

Тюменец - кандидат технических наук, академик Российской академии естественных наук, член ЦКР Роснедра. Леонид Бриллиант был автором 37 изобретений, был членом Попечительского совета ТюмГУ.

«Прощание с Леонидом Самуиловичем пройдёт завтра, 16.05.2023 в ритуальном зале Патрушево (г.Тюмень) с 14:00 до 15:00», - сообщается на сайте «Евразийского союза экспертов по недропользованию».

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменские вузы упали в рейтинге лучших образовательных учреждений РФ.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Похороны
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