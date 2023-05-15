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В Тюмень прибыл глава МЧС РФ Александр Куренков. Фото

15 мая 2023, 14:48
Фото: информцентра правительства Тюменской области

Глава МЧС РФ прилетел в Тюмень. Фото

По данным информцентра правительства Тюменской области, 15 мая в регион прибыл глава МЧС России Александр Куренков. Это связанно с недавними пожарами недалеко от Тюмени.

Ожидается, что он посетит село Успенка. 

«В планах - рабочая встреча с Губернатором Александром Моором и жителями Тюменского района», - сообщает информцентр правительства Тюменской области.

Ранее «Наш город» отмечал, что 16 мая в регионе прогнозируются неблагоприятные метеоусловия. Скорость ветра на юге области повысится, ожидаются порывы 10-15 м/с. В этих условиях и при отсутствии осадков возможно новые пожары.

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