В Тюмень прибыл глава МЧС РФ Александр Куренков. Фото

Ранее «Наш город» отмечал, что 16 мая в регионе прогнозируются неблагоприятные метеоусловия. Скорость ветра на юге области повысится, ожидаются порывы 10-15 м/с. В этих условиях и при отсутствии осадков возможно новые пожары.