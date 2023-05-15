В Тюмень прибыл глава МЧС РФ Александр Куренков. Фото

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Published Сегодня, 14:48
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Ожидается, что он посетит село Успенка.
«В планах - рабочая встреча с Губернатором Александром Моором и жителями Тюменского района», - сообщает информцентр правительства Тюменской области.
Ранее «Наш город» отмечал, что 16 мая в регионе прогнозируются неблагоприятные метеоусловия. Скорость ветра на юге области повысится, ожидаются порывы 10-15 м/с. В этих условиях и при отсутствии осадков возможно новые пожары.