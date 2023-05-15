В России хотят предоставить одинаковые льготы для студентов разных форм обучения

Эксперты также поддерживают данную инициативу, считая ее актуальной и социально справедливой. Они утверждают, что музеи и другие культурные учреждения не понесут значительных дополнительных расходов, так как большинство из них уже имеют системы льготного посещения для различных категорий граждан.