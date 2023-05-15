В России хотят предоставить одинаковые льготы для студентов разных форм обучения

Posted Сегодня, 11:52
Published Сегодня, 11:52
Modified Сегодня, 11:54
Updated Сегодня, 11:54
Согласно предложению, студенты, независимо от формы обучения, смогут воспользоваться льготами, которые обычно предоставляются только студентам очных отделений. Особое внимание уделяется возможности получения скидок на проезд и посещение культурных учреждений, которые на данный момент доступны только студентам дневного отделения, пишут Известия.
Эксперты также поддерживают данную инициативу, считая ее актуальной и социально справедливой. Они утверждают, что музеи и другие культурные учреждения не понесут значительных дополнительных расходов, так как большинство из них уже имеют системы льготного посещения для различных категорий граждан.