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Published Сегодня, 11:52

Modified Сегодня, 11:54

Updated Сегодня, 11:54

В России хотят предоставить одинаковые льготы для студентов разных форм обучения

15 мая 2023, 11:52
В России появилась инициатива предоставить одинаковые льготы студентам, обучающимся в очном, вечернем и заочном отделениях и получающим первое высшее образование.

Согласно предложению, студенты, независимо от формы обучения, смогут воспользоваться льготами, которые обычно предоставляются только студентам очных отделений. Особое внимание уделяется возможности получения скидок на проезд и посещение культурных учреждений, которые на данный момент доступны только студентам дневного отделения, пишут Известия.

Эксперты также поддерживают данную инициативу, считая ее актуальной и социально справедливой. Они утверждают, что музеи и другие культурные учреждения не понесут значительных дополнительных расходов, так как большинство из них уже имеют системы льготного посещения для различных категорий граждан.

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