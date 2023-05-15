В пяти тюменских районах сохраняется чрезвычайная пожароопасность

Posted Сегодня, 12:37
Published Сегодня, 12:37
Modified Сегодня, 12:37
Updated Сегодня, 12:37
В Тюменской области установилась сухая и ветрена погода.
«15 мая здесь введен 5 класс (максимальный) пожароопасности. По данным регионального департамента гражданской защиты и пожарной безопасности, чрезвычайная пожароопасность сохраняется в Ишимском, Абатском, Ялуторовском, Викуловском, Сладковском районах», - сообщается в информцентре правительства Тюменской области.
Ранее «Наш город» отмечал, что на прошлой неделе в регионе объявлен режим ЧС. Жителям запрещено посещать леса, пользоваться открытым огнем.