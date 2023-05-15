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В пяти тюменских районах сохраняется чрезвычайная пожароопасность

15 мая 2023, 12:37
Фото: 1MI

Чрезвычайная пожароопасность сохраняется в нескольких тюменских районах

В пяти районах и одном городском округе сохраняется чрезвычайная пожароопасность. По данным информцентра правительства Тюменской области, здесь введён 5 класс (максимальный) пожароопасности.

В Тюменской области установилась сухая и ветрена погода.

«15 мая здесь введен 5 класс (максимальный) пожароопасности. По данным регионального департамента гражданской защиты и пожарной безопасности, чрезвычайная пожароопасность сохраняется в Ишимском, Абатском, Ялуторовском, Викуловском, Сладковском районах», - сообщается в информцентре правительства Тюменской области.

Ранее «Наш город» отмечал, что на прошлой неделе в регионе объявлен режим ЧС. Жителям запрещено посещать леса, пользоваться открытым огнем.

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